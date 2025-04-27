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Общество

Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордные $400 тысяч

Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордные $400 тысяч . Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что сумма в пять раз превысила ожидаемые 60 тысяч фунтов стерлингов и стала рекордной для посланий, написанных на борту легендарного корабля.

The Guardian
Фото The Guardian. Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордные $400 тысяч

Автор письма — полковник Арчибальд Грейс, которые путешествовал первым классом. Послание датировано 10 апреля 1912 года — днем, когда он поднялся на борт «Титаника» в Саутгемптоне. Конверт содержит почтовые отметки Квинстауна (11 апреля) и Лондона (12 апреля).

«Это прекрасный корабль, но я воздержусь от окончательных суждений до завершения плавания», — написал Арчибальд Грейс, еще не зная, что спустя четыре дня судно столкнется с айсбергом.

Полковник Грейс был одним из немногих пассажиров первого класса, выживших в катастрофе.

«Титаник» — британский трансатлантический пароход, крупнейшее пассажирское судно начала XX века. На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире.

10 апреля 1912 года «Титаник» отправился в свое первое и последнее плавание по маршруту Саутгемптон (Великобритания) — Нью-Йорк (США) с остановками в Шербуре (Франция) и Куинстауне (Ирландия).

В ночь на 15 апреля 1912 года пароход столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике. На борту находились более 2 тысяч 200 человек. Только 712 из них выжили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327521/
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