По фактам семейного насилия за три месяца возбуждено 124 уголовных дела. Информация размещена на портале открытых данных.

Согласно материалам, самое большое количество дел возбуждено в Чуйской области — 42, далее следуют Джалал-Абадская (20), Бишкек (17), Ошская область (16), Иссык-Кульская (10), Баткенская и Нарынская (по 6), Ош (5). Всего два дела по семейному насилию возбуждено в Таласской области.

Расследование проводилось по таким статьям Уголовного кодекса, как «Убийство» (9), «Причинение тяжкого вреда здоровью» (7), «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» (5), «Истязание» (7), «Изнасилование» (4), «Насильственные действия сексуального характера» (4), «Семейное насилие» (14).