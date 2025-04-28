12:12
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

По фактам семейного насилия за три месяца возбуждено 124 уголовных дела

По фактам семейного насилия за три месяца возбуждено 124 уголовных дела. Информация размещена на портале открытых данных.

Согласно материалам, самое большое количество дел возбуждено в Чуйской области — 42, далее следуют Джалал-Абадская (20), Бишкек (17), Ошская область (16), Иссык-Кульская (10), Баткенская и Нарынская (по 6), Ош (5). Всего два дела по семейному насилию возбуждено в Таласской области.

Расследование проводилось по таким статьям Уголовного кодекса, как «Убийство» (9), «Причинение тяжкого вреда здоровью» (7), «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» (5), «Истязание» (7), «Изнасилование» (4), «Насильственные действия сексуального характера» (4), «Семейное насилие» (14).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327515/
просмотров: 719
Версия для печати
Материалы по теме
В республике наблюдается тревожный рост случаев семейного насилия
Профилактику семейного насилия и школьного рэкета обсудили в Балыкчи
Избиение кыргызстанки в Турции. Мать и ребенок вернулись на родину
В Бишкеке задержан мужчина, избивший и ранивший ножом свою жену
Пятилетний план по предотвращению насилия над детьми хотят ввести в Кыргызстане
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
В Джалал-Абаде в убийстве матери троих детей подозревается супруг
Избиение кыргызстанки в Турции. Ребенок передан матери — МИД
В Турции кыргызстанку избил супруг и забрал у нее ребенка
В Аксыйском районе женщина скончалась в больнице после избиения мужем
Популярные новости
Сын замглавы ЦРУ погиб в&nbsp;Украине в&nbsp;рядах российской армии Сын замглавы ЦРУ погиб в Украине в рядах российской армии
Майские каникулы. Как сходить в&nbsp;горы, чтобы не&nbsp;омрачить отдых Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
Вы&nbsp;нам просто не&nbsp;нравитесь. Послевкусие рейда в&nbsp;московской бане Вы нам просто не нравитесь. Послевкусие рейда в московской бане
Напоминаем: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года за&nbsp;отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать Напоминаем: с 1 июля 2025 года за отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать
Бизнес
Кто не&nbsp;успел, тот без смартфона! Распродажа в&nbsp;O!Store вот-вот закончится Кто не успел, тот без смартфона! Распродажа в O!Store вот-вот закончится
&laquo;Элдик Банк&raquo; внедрил услугу онлайн-оплаты госпошлины в&nbsp;суд в&nbsp;приложении Eldik «Элдик Банк» внедрил услугу онлайн-оплаты госпошлины в суд в приложении Eldik
Бесплатные гигабайты интернета от&nbsp;MEGA всем абонентам в&nbsp;честь дня рождения Бесплатные гигабайты интернета от MEGA всем абонентам в честь дня рождения
KICB стал партнером международного форума Central Asia Startup Cup (CASC) KICB стал партнером международного форума Central Asia Startup Cup (CASC)
28 апреля, понедельник
12:03
В Бишкеке двое парней избили сотрудника ППС и порвали ему форму В Бишкеке двое парней избили сотрудника ППС и порвали е...
11:59
Перевал Калмак-Ашуу в Нарынской области открыт для проезда
11:57
В Бишкеке в результате ДТП пострадали два человека
11:44
В Кеминском районе задержан подозреваемый по делу о вымогательстве
11:30
Кто не успел, тот без смартфона! Распродажа в O!Store вот-вот закончится