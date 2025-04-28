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Общество

В Бухаресте открыли новый офис Почетного консульства Кыргызстана в Румынии

В Бухаресте открыли новый офис Почетного консульства Кыргызстана в Румынии. Об этом сообщили в МИД.

Мероприятие прошло в зале приемов короля Карола I Бухарестской торгово-промышленной палаты. В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Румынии (с резиденцией в Киеве) Идрис Кадыркулов, почетный консул КР Юлиу Стоклоса и консул Кыргызстана Эсен Аксамаев.

Юлиу Стоклоса подчеркнул важность консульства как моста между нашими странами, отметив рекордный рост двусторонней торговли в 2024 году до $67,1 миллиона. Он также выразил готовность продолжать усилия по укреплению делового и культурного сотрудничества.

Идрис Кадыркулов заметил, что открытие нового офиса создает дополнительные возможности для расширения двусторонних связей в области торговли, образования, культуры и зеленой энергетики. Отдельно подчеркнута роль кыргызской диаспоры в укреплении партнерства.

Офис предоставляет гражданам КР широкий спектр консульских и правовых услуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327514/
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