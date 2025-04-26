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Общество

На Курултае мусульман Кыргызстана избран новый состав Совета улемов

В Бишкеке 26 апреля состоялся IX Курултай мусульман Кыргызстана. В мероприятии приняли участие 220 делегатов из всех регионов страны. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК).

В повестку дня были включены вопросы оценки деятельности VII созыва Совета улемов, утверждения состава VIII созыва, а также принятия новой редакции устава ДУМК, приведенной в соответствие с действующим законодательством.

В работе курултая приняли участие заместитель начальника управления политических и экономических исследований администрации президента КР Октябрь Капалбаев, председатель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Азамат Юсупов, Верховный муфтий Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров, представители религиозных структур ДУМК, а также гости и активистки, работающие в религиозной сфере.

Деятельность Совета улемов за прошедшие четыре года была высоко оценена. В состав нового совета были утверждены кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов на экзамене, проведенном аттестационной комиссией. Кроме того, единогласно был принят новый устав ДУМК.

В рамках изменений число членов Совета улемов увеличено с 21 до 25 человек.

На первом заседании нового состава Замир кары Ракиев был единогласно избран председателем.

Новый состав Совета улемов:

  • Замир Ракиев;
  • Абдиманап Масалиев;
  • Абдиваси Матраимов;
  • Максатбек Токтомушев;
  • Дуйшөнбек Өтөнбаев;
  • Абдишүкүр Нарматов;
  • Калилидин Исаков;
  • Абдулла Асыранкулов;
  • Данияр Мурадилов;
  • Кенжетай Курманкожоев;
  • Жеңишбек Курбанов;
  • Мирзат Барпыбеков;
  • Эмилбек Асылбеков;
  • Эльдияр Көбөнов;
  • Марс Ибраев;
  • Мухаммад Аноркулов;
  • Султанбек Ташматов;
  • Жумадыл Акматжан;
  • Асан Сыргабаев;
  • Нурулло Рахматуллаев;
  • Кабылбек Акматов;
  • Нуридин Асомудинов;
  • Абдиравшан Дүйшөев;
  • Жигитали Исмайилов;
  • Анасхан Ташхужаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327503/
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