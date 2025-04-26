На Курултае мусульман Кыргызстана избран новый состав Совета улемов

В Бишкеке 26 апреля состоялся IX Курултай мусульман Кыргызстана. В мероприятии приняли участие 220 делегатов из всех регионов страны. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК).
В повестку дня были включены вопросы оценки деятельности VII созыва Совета улемов, утверждения состава VIII созыва, а также принятия новой редакции устава ДУМК, приведенной в соответствие с действующим законодательством.
В работе курултая приняли участие заместитель начальника управления политических и экономических исследований администрации президента КР Октябрь Капалбаев, председатель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Азамат Юсупов, Верховный муфтий Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров, представители религиозных структур ДУМК, а также гости и активистки, работающие в религиозной сфере.
Деятельность Совета улемов за прошедшие четыре года была высоко оценена. В состав нового совета были утверждены кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов на экзамене, проведенном аттестационной комиссией. Кроме того, единогласно был принят новый устав ДУМК.
В рамках изменений число членов Совета улемов увеличено с 21 до 25 человек.
На первом заседании нового состава Замир кары Ракиев был единогласно избран председателем.
Новый состав Совета улемов:
- Замир Ракиев;
- Абдиманап Масалиев;
- Абдиваси Матраимов;
- Максатбек Токтомушев;
- Дуйшөнбек Өтөнбаев;
- Абдишүкүр Нарматов;
- Калилидин Исаков;
- Абдулла Асыранкулов;
- Данияр Мурадилов;
- Кенжетай Курманкожоев;
- Жеңишбек Курбанов;
- Мирзат Барпыбеков;
- Эмилбек Асылбеков;
- Эльдияр Көбөнов;
- Марс Ибраев;
- Мухаммад Аноркулов;
- Султанбек Ташматов;
- Жумадыл Акматжан;
- Асан Сыргабаев;
- Нурулло Рахматуллаев;
- Кабылбек Акматов;
- Нуридин Асомудинов;
- Абдиравшан Дүйшөев;
- Жигитали Исмайилов;
- Анасхан Ташхужаев.