В Бишкеке живут более 300 человек, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

На сегодняшний день в органах социального развития Бишкека состоят на учете 267 человек, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Из них :

79 вдов ликвидаторов,

171 инвалид Чернобыля,

17 участников ликвидации аварии.

Кроме того, в рамках административно-территориальной реформы в город были переданы личные дела еще 37 человек, проживающих на присоединенных территориях:

14 вдов ликвидаторов,

21 инвалид Чернобыля,

2 участника ликвидации аварии.

Отмечается, что в целях социальной поддержки чернобыльцев из городского бюджета выплачено 1 миллион 730 тысяч сомов: 171 инвалид ЧАЭС получил по 5 тысяч сомов, 17 участников ликвидации аварии — по 5 тысяч сомов, а 79 вдов ликвидаторов — по 10 тысяч сомов.

26 апреля в Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 39-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.