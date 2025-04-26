В Бишкеке живут более 300 человек, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

На сегодняшний день в органах социального развития Бишкека состоят на учете 267 человек, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
Из них :
- 79 вдов ликвидаторов,
- 171 инвалид Чернобыля,
- 17 участников ликвидации аварии.
Кроме того, в рамках административно-территориальной реформы в город были переданы личные дела еще 37 человек, проживающих на присоединенных территориях:
- 14 вдов ликвидаторов,
- 21 инвалид Чернобыля,
- 2 участника ликвидации аварии.
Отмечается, что в целях социальной поддержки чернобыльцев из городского бюджета выплачено 1 миллион 730 тысяч сомов: 171 инвалид ЧАЭС получил по 5 тысяч сомов, 17 участников ликвидации аварии — по 5 тысяч сомов, а 79 вдов ликвидаторов — по 10 тысяч сомов.
26 апреля в Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 39-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.