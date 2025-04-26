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Общество

В Бишкеке живут более 300 человек, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

На сегодняшний день в органах социального развития Бишкека состоят на учете 267 человек, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Из них :

  • 79 вдов ликвидаторов,
  • 171 инвалид Чернобыля,
  • 17 участников ликвидации аварии.

Кроме того, в рамках административно-территориальной реформы в город были переданы личные дела еще 37 человек, проживающих на присоединенных территориях:

  • 14 вдов ликвидаторов,
  • 21 инвалид Чернобыля,
  • 2 участника ликвидации аварии.

Отмечается, что в целях социальной поддержки чернобыльцев из городского бюджета выплачено 1 миллион 730 тысяч сомов: 171 инвалид ЧАЭС получил по 5 тысяч сомов, 17 участников ликвидации аварии — по 5 тысяч сомов, а 79 вдов ликвидаторов — по 10 тысяч сомов.

26 апреля в Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 39-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327501/
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