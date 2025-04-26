Оформить сделку купли-продажи квартиры теперь можно через приложение Tunduk

Кыргызстанцы теперь могут оформить сделку купли-продажи квартиры онлайн через обновленное мобильное приложение Tunduk, сообщили в Министерстве цифрового развития и инновационных технологий.

Отмечается, что для этого гражданин должен иметь приложение Tunduk, действующую облачную электронную подпись, подтверждение от супруга(и), если он состоит в браке, оплаченные налоги на недвижимость и доступ к электронной почте.

Как это работает?

Продавец:

открывает приложение и выбирает услугу «Перерегистрация недвижимости»;

вводит данные покупателя и загружает страховой полис;

проходит Face ID и подписывает договор электронной подпись;

отправляет заявку покупателю.

Покупатель:

подтверждает сделку в приложении;

подписывает документы через Face ID;

оплачивает госпошлину — 1 тысяча 750 сомов;

посещает указанный филиал агентства для завершения сделки.

Если участник сделки состоит в браке, то супруг(а) также подтверждает согласие в приложении с помощью Face ID и ПИН-кода.

Отмечается, что срок обработки заявки составляет от пяти часов до трех рабочих дней. После завершения сделки обе стороны получают договор, техпаспорт и подтверждение перехода права собственности.