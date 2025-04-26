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Общество

Оформить сделку купли-продажи квартиры теперь можно через приложение Tunduk

Кыргызстанцы теперь могут оформить сделку купли-продажи квартиры онлайн через обновленное мобильное приложение Tunduk, сообщили в Министерстве цифрового развития и инновационных технологий.

Отмечается, что для этого гражданин должен иметь приложение Tunduk, действующую облачную электронную подпись, подтверждение от супруга(и), если он состоит в браке, оплаченные налоги на недвижимость и доступ к электронной почте.

Как это работает?

Продавец:

  • открывает приложение и выбирает услугу «Перерегистрация недвижимости»;
  • вводит данные покупателя и загружает страховой полис;
  • проходит Face ID и подписывает договор электронной подпись;
  • отправляет заявку покупателю.

Покупатель:

  • подтверждает сделку в приложении;
  • подписывает документы через Face ID;
  • оплачивает госпошлину — 1 тысяча 750 сомов;
  • посещает указанный филиал агентства для завершения сделки.

Если участник сделки состоит в браке, то супруг(а) также подтверждает согласие в приложении с помощью Face ID и ПИН-кода.

Отмечается, что срок обработки заявки составляет от пяти часов до трех рабочих дней. После завершения сделки обе стороны получают договор, техпаспорт и подтверждение перехода права собственности.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327500/
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