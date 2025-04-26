Оформить сделку купли-продажи квартиры теперь можно через приложение Tunduk

Кыргызстанцы теперь могут оформить сделку купли-продажи квартиры онлайн через обновленное мобильное приложение Tunduk, сообщили в Министерстве цифрового развития и инновационных технологий.
Отмечается, что для этого гражданин должен иметь приложение Tunduk, действующую облачную электронную подпись, подтверждение от супруга(и), если он состоит в браке, оплаченные налоги на недвижимость и доступ к электронной почте.
Как это работает?
Продавец:
- открывает приложение и выбирает услугу «Перерегистрация недвижимости»;
- вводит данные покупателя и загружает страховой полис;
- проходит Face ID и подписывает договор электронной подпись;
- отправляет заявку покупателю.
Покупатель:
- подтверждает сделку в приложении;
- подписывает документы через Face ID;
- оплачивает госпошлину — 1 тысяча 750 сомов;
- посещает указанный филиал агентства для завершения сделки.
Если участник сделки состоит в браке, то супруг(а) также подтверждает согласие в приложении с помощью Face ID и ПИН-кода.
Отмечается, что срок обработки заявки составляет от пяти часов до трех рабочих дней. После завершения сделки обе стороны получают договор, техпаспорт и подтверждение перехода права собственности.