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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 27 апреля 2006 года

Самым теплым в Бишкеке было 27 апреля 2006 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,7 градусов.

Самым холодным — 27 апреля 1936-го, когда температура составила 0,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет 12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2022 года со среднемесячной температурой +17,2 градуса.

Самым холодным — апрель 1955-го со средней температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 27 апреля в столице малооблачно. Днем воздух прогреется до +30 градусов, а ночью температура — до +13 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327490/
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