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Общество

Рост числа новых случаев ВИЧ в Кыргызстане продолжается, несмотря на меры

В Кыргызстане существенно меняется вектор эпидемии ВИЧ. Об этом говорится в отчете по исследованию «Индекс стигматизации людей, живущих с ВИЧ».

Уточняется, что все чаще случаи ВИЧ-инфекции регистрируются среди населения, которое не относит себя к ключевым группам.

Несмотря на несомненные успехи и расширение мер по преодолению ВИЧ-инфекции, в стране продолжается рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, а также сохраняется смертность по причине СПИДа.

Кроме того, сохраняется низкая настороженность по раннему выявлению ВИЧ: более половины (58 процентов) выявлены в 2023 году в продвинутой стадии ВИЧ-инфекции. Нерешенность социальных вопросов, высокий уровень внутренней и внешней миграции приводят к отказу от терапии, позднему началу и прерыванию лечения.

В отчете отмечается, что цели по охвату тестированием, лечением и его эффективности (95-95-95) достигнуты по состоянию на 1 января 2024 года лишь на 82-70-91 процента. Это означает, что только 82 процента больных знают свой ВИЧ-статус. А из тех, кто знает свой статус, только 70 процентов получают сохраняющую жизнь терапию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327485/
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