Рост числа новых случаев ВИЧ в Кыргызстане продолжается, несмотря на меры

В Кыргызстане существенно меняется вектор эпидемии ВИЧ. Об этом говорится в отчете по исследованию «Индекс стигматизации людей, живущих с ВИЧ».

Уточняется, что все чаще случаи ВИЧ-инфекции регистрируются среди населения, которое не относит себя к ключевым группам.

Несмотря на несомненные успехи и расширение мер по преодолению ВИЧ-инфекции, в стране продолжается рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, а также сохраняется смертность по причине СПИДа.

Кроме того, сохраняется низкая настороженность по раннему выявлению ВИЧ: более половины (58 процентов) выявлены в 2023 году в продвинутой стадии ВИЧ-инфекции. Нерешенность социальных вопросов, высокий уровень внутренней и внешней миграции приводят к отказу от терапии, позднему началу и прерыванию лечения.