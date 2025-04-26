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Общество

Дискриминация людей с ВИЧ в Кыргызстане снизилась, но все еще имеет место

В Кыргызстане стигма и дискриминация по отношению к людям, живущим с ВИЧ, снижаются, но все еще имеют место. Об этом говорится в отчете по исследованию «Индекс стигматизации людей, живущих с ВИЧ в КР».

Чаще эти явления встречаются на бытовом уровне, но присутствуют и в организациях здравоохранения, в том числе в пунктах оказания помощи по ВИЧ.

Согласно отчету, со стигмой и дискриминацией при оказании медицинских услуг сталкивались от 1 до 2 процентов болеющих ВИЧ в организациях, оказывающих лечение, и от 1 до 4 процентов при получении услуг, не связанных с ВИЧ. При этом женщины чаще, чем мужчины, жаловались на нарушение их прав.

По сравнению с исследованием 2020 года уровень стигматизации и дискриминации в связи с ВИЧ снизился в 2,9 раза.

«Стигма и дискриминация влияют в целом на эффективность программ, а также на распространение ВИЧ-инфекции и смертность от ВИЧ/СПИДа. Это связано с отказом и отсрочкой прохождения тестирования на ВИЧ; отказом или прерыванием лечения; низкой приверженностью к лечению по причине страха разглашения статуса, недоверия и самостигматизации. Эти же причины приводят к отказу от долговременных перспектив: поиска работы, общения, любви, рождения детей, а также к отказу от обращения за медицинской помощью и социальной поддержкой», — говорится в отчете.

Отмечается, что женщины более уязвимы к ВИЧ биологически, но это исследование показывает и более высокую их уязвимость в социальном плане. Более низкий уровень образования, более тяжелое экономическое положение приводят к зависимости женщин от своего партнера, что не дает им возможности принять меры предосторожности по предотвращению инфицирования.

По последним данным, в стране зарегистрировано около 14,5 тысячи случаев ВИЧ. В отчете подчеркивается, что 3 тысячи 551 человек уже умер по причине ВИЧ/СПИДа по состоянию на 1 ноября 2024-го. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327481/
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