Внимание! В Бишкеке начинается опрыскивание зеленых насаждений от вредителей

Сегодня муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» приступает к реализации программы «Комплексное опрыскивание деревьев против болезней и вредителей». Об этом сообщили в мэрии города.

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«Деревья — это не только украшение города, но и важная часть нашей экосистемы. Они очищают воздух, дарят тень и делают Бишкек уютнее. Но, как и все живое, зеленые насаждения подвержены болезням и атакам вредителей. Чтобы сохранить здоровье городских деревьев, предприятие запускает двухнедельную профилактическую обработку с 26 по 15 мая 2025 года. Обработка проводится совместно с департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства», — проинформировал муниципалитет.

Работы будут выполняться в ночное время, чтобы не мешать горожанам и снизить воздействие на окружающую среду. Используются безопасные препараты, не представляющие угрозы для людей, животных и полезных насекомых.

Мэрия столицы призывает соблюдать осторожность.

В период проведения обработки, пожалуйста, временно избегайте прогулок в зонах, где работает техника. Это необходимо для вашего комфорта и безопасности — особенно для людей с повышенной чувствительностью к веществам.

«Бишкекзеленстрой» просит с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Эти работы — важный вклад в здоровье городских деревьев и в зеленое будущее нашей столицы.