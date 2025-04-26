Мэр Бишкека встретился с бизнесом и рассказал, сколько инвестиций привлечено для развития столицы.

По его словам, Бишкек привлек более $1 миллиарда инвестиций. На эти деньги реализуются крупные проекты, в том числе:

строительство многофункционального комплекса Royal Central Park;

современный подземный переход с лифтами, эскалаторами, торговыми зонами и парковкой на 220 машин;

экозавод, который будет перерабатывать мусор в электроэнергию;

реконструкция городских очистных сооружений для улучшения экологии.

Глава города уточнил, что инвестиции поступают как от местных инвесторов, так и иностранных.

На встрече достигнута договоренность наладить более тесные контакты между мэрией и бизнесом.