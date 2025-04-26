В КР задержан объявленный в розыск правоохранительными органами РФ иностранец

Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызстана задержан иностранный гражданин, находящийся в розыске. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Отмечается, что задержанный Ш.К. является гражданином одной из стран ближнего Запада и был объявлен Следственным комитетом России в федеральный (межгосударственный) розыск в январе 2024 года.

По данным спецслужбы, разыскивался мужчина по факту покушения на убийство группой лиц.

«Во избежание привлечения к уголовной ответственности иностранец незаконно пересек государственную границу КР и изыскивал пути дальнейшей легализации на территории страны», — сообщили в ГКНБ.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.