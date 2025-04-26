В России отменили праздничный концерт на Красной площади ко Дню Победы. Правительство исключило его из плана основных мероприятий. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

Изменения внесены в прошлогодний документ, утверждавший план. В нем, в частности, был пункт об организации 9 Мая праздничного концерта на Красной площади и фейерверка.

В новой редакции в этом пункте значится только праздничный фейерверк. Концерт — исключен.

«В пункте 20 слова «и праздничный концерт на Красной площади в городе Москве» исключить», — сказано в документе.