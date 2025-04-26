Задержание учителя из КР в Турции. Обеспечить права педагога просит омбудсмен

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева направила официальное письмо своему турецкому коллеге Мехмету Акарче с просьбой содействовать в защите прав гражданина КР Азамата Нурмат уулу, задержанного в аэропорту Стамбула.

В письме Джамиля Джаманбаева выразила обеспокоенность в связи с задержанием кыргызстанского учителя в Турции. Она подчеркнула стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества между институтами омбудсмена двух стран на основе общих ценностей защиты прав человека.

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«Принимая во внимание нашу общую приверженность соблюдению международного права в сфере прав человека и основываясь на меморандуме о взаимопонимании между нашими институтами, прошу вас оказать всестороннюю помощь в обеспечении прав Азамата Нурмат уулу», — говорится в обращении.

По данным пресс-службы института омбудсмена, Джамиля Джаманбаева выразила надежду на то, что Мехмет Акарча лично посетит задержанного кыргызстанца и убедится в соблюдении всех процессуальных норм при его задержании.

Напомним, в Турции задержан Азамат Нурмат уулу, учитель математики лицея имени Кусеина Карасаева в Иссык-Кульской области, являющегося филиалом фонда «Маариф» (ранее «Сапат»). В СМИ со ссылкой на родных педагога сообщили, что его задержали пограничники в аэропорту Стамбула 20 апреля, когда он вез своих шестерых учеников на международную математическую олимпиаду в Анталью.