28 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 4;

9.00-17.30 — отрезки улиц Керамической, Широкой;

9.30-12.00 — село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, Асанбаева, Карбоз уулу, Балык Кумара, Байтика Баатыра, переулок Лесхозный);

12.30-15.40 — 5-й микрорайон, улицы Каралаева, Сухэ-Батора, 80-83, 72, 72/1, 73, 79, 64, 65;

9.30-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Бегматова);

13.00-17.00 — отрезки улицы Льва Толстого, переулка Украинского, улицы Строительная, Леваневского, Матыева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Гагарина, Огуз-Ата, Кырк-Кыз, Кулиева, Рыскулова, Чимкентской, Фучика, Павлова, Жумабека, переулки Краснознаменный, Заводской поселок, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Репина), отрезки улиц Тоголока Молдо, Фрунзе, проспект Чингиза Айтматова, 18, отрезки улицы Лумумбы, военная часть № 23565, село Ак-Жол (улица Разная, новый Ошский рынок), переулок Карагайский, школа № 18, детский сад № 41, котельная, село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Фрунзе, Коллекторная);

9.00-14.00 — отрезки улицы Ажибека Баатыра, проспекта Чингиза Айтматова.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улица Веселая), Беш-Кунгей (улица Проектируемая), Лебединовка (улица Комсомольская, проспект Победы), Аламедин (улицы Маяковского, Пионерская);

9.00-15.00 — села Ленинское (улица Набережная), Молдовановка (улицы Проектируемая, Мостовая);

10.00-16.00 — село Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбета, Ала-Арчинская, Школьная, здание айыл окмоту);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка (улица Центральная), Сосновка, Суусамыр;

9.00-16.00 — Кара-Балта (улицы Толстого, Труда, Мира, Ленина, Коммунистическая);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Шабдан (улицы Токтоназара, Шопокова, Эшимкан);

8.00-17.00 — села Жылтыр, Чолок, Жел-Арык, Дорожное, Саз-Булак;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Белинского, Советская, Новолинейная, Горького, Строительная, Мичурина);

Московский РЭС

9.00-13.00 — село Маловодное (кошары);

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы 1 Мая, Фрунзе), Садовое (улицы Украинская, Киргизская, Токтогула, Ситникова, Кошевого, Советская, Дружбы, Ленина, Луговая, Восточная, Школьная, Чапаева, Молодежная, Октябрьская, Крупской, Колхозная, Парковая, Прогресс, Пролетарская, Кавказская, Шевченко, Энгельса, Комсомольская), Чон-Арык (улицы Ак-Суу, Карыбека, Медералы, Чичерина, Попенова), Беловодское (улицы Красноармейская, Комсомольская, Северная, Восточная, Маркса, Тюлебердиева, Кирова, Крупской, Садовая, Дачная, Береговая, переулки Кирова, Северный, Фрунзе);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кумкечуу, Келечек, Луговая, Новая), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Жумаральская, Дальний Арал, Калыгул, Жылдыз), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева), Токбай;

9.30-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Бакинская, Лесхоз), поселок Взлетный (улицы Авиаторов, Взлетная, Октября, Садовое общество), село Жаны-Пахта (улицы Западная, Мичурина, Столбовая, Северная);

9.00-18.00 — село Студенческое (улица Намазалы ажы);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чолок-Арык, Эркин-Сай (улица Джуматаева), Ивановка (улицы Фурманова, Спортивная).

3 Нарынская область Нарынская область