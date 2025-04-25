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Общество

С задержанным в Турции учителем из Кыргызстана встретился адвокат

С задержанным в Турции учителем из Кыргызстана встретился адвокат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

По ее данным, в отношении Азамата Нурмат уулу продолжается работа по оказанию консульско-правовой помощи Генеральным консульством КР в Стамбуле.

«Все участники международной олимпиады по математике, проходившей в Анталье, включая 26 учащихся, 3 родителей и 2 преподавателей, благополучно вернулись в Кыргызстан», — говорится в сообщении.

Напомним, в Турции задержан Азамат Нурмат уулу, учитель математики лицея имени Кусеина Карасаева в Иссык-Кульской области, являющегося филиалом фонда «Маариф» (ранее «Сапат»). В СМИ со ссылкой на родных педагога сообщили, что его задержали пограничники в аэропорту Стамбула 20 апреля, когда он вез своих шестерых учеников на международную математическую олимпиаду в Анталью. С тех пор 32-летний Азамат Нурмат уулу не выходил на связь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327425/
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