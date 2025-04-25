Свадебный рекорд: 183 пары поженились в Кыргызстане в особенную дату

По данным автоматизированной информационной системы ЗАГС, только сегодня, 25.04.25, по всей республике зарегистрировано 183 брака.

Фото ГУ «Кызмат». Сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 183 брака

Особенно торжественная атмосфера царила во Дворце бракосочетания Бишкека, где состоялось 53 свадебные церемонии. Дворец традиционно пользуется популярностью среди молодоженов, стремящихся начать супружескую жизнь в праздничной обстановке.

ГУ «Кызмат» поздравило новоиспеченные семьи и пожелало им долгой и счастливой совместной жизни, основанной на любви, уважении и взаимопонимании.

Регистрация брака — это не только юридический акт, но и важный шаг к созданию крепкой семьи, которая является фундаментом стабильности и развития общества.