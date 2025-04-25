Свадебный рекорд: 183 пары поженились в Кыргызстане в особенную дату

По данным автоматизированной информационной системы ЗАГС, только сегодня, 25.04.25, по всей республике зарегистрировано 183 брака.
Особенно торжественная атмосфера царила во Дворце бракосочетания Бишкека, где состоялось 53 свадебные церемонии. Дворец традиционно пользуется популярностью среди молодоженов, стремящихся начать супружескую жизнь в праздничной обстановке.
ГУ «Кызмат» поздравило новоиспеченные семьи и пожелало им долгой и счастливой совместной жизни, основанной на любви, уважении и взаимопонимании.
Регистрация брака — это не только юридический акт, но и важный шаг к созданию крепкой семьи, которая является фундаментом стабильности и развития общества.
С начала 2025 года в стране уже зарегистрировано 12 тысяч 770 браков.