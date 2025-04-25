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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Сын замглавы ЦРУ погиб в Украине в рядах российской армии

Сын замдиректора ЦРУ Джулианны Глосс после вступления в ряды российской армии погиб на войне в Украине в прошлом году. Об этом сообщает издание «Важные истории».

По его данным, Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024-го. О смерти парня семья узнала только через шесть месяцев после случившегося. Ему был 21 год.

Журналисты обнаружили данные Майкла Глосса в базе еМИАС. Его имя внесли туда 5 сентября 2023-го и в графе «место жительства» указали адрес военкомата в Москве: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, квартира 302. Именно под этим номером находится кабинет медкомиссии.

По словам знакомого Майкла, в декабре 2023 года после подготовки его отправили в штурмовые подразделения. В тот период части 137-го полка действовали к северо-западу от Соледара в Донецкой области. Через полгода Майкл погиб, но точные обстоятельства смерти неизвестны. В США его похоронили через восемь месяцев.

По версии одного из товарищей парня, причиной участия в войне стали получение российского гражданства и поиск инвесторов для «достижения жизненного предназначения».

«Моя цель в жизни — построить инфраструктуру для окисления воды в сверхкритическом состоянии. Чтобы покончить с экологическим загрязнением и связанными с ним болезнями и смертями, то есть раком, лимфомой и всеми гормональными проблемами с микропластиком и эстрогенами в воде», — передал источник слова Майкла Глосса «Важным историям».

Семья описывала парня как активиста, спортсмена и путешественника. Он боролся за справедливость и участвовал в разных акциях, в том числе за права женщин и сохранение планеты.

«У Майкла было обостренное чувство справедливости. Он видел тех, кого в обществе обычно не замечают и не слышат, будь то люди, животные, растения или ручьи. Он хотел, чтобы мир стал лучше — более справедливым и гармоничным с природой. Он строил дома в Гондурасе, восстанавливал здания в Турции, разрушенные землетрясениями», — пишет его семья в некрологе.

Как отмечает издание, Майкл Глосс стал одним из более чем 1 тысячи 500 иностранцев, прошедших через вербовку на войну в Украину, личности которых установили «Важные истории». Всего, по его данным, на стороне России воюют наемники из 48 стран, включая государства ЕС и США.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327422/
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