В Бишкеке 28 апреля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +33 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 4;

9.00-17.30 — отрезки улиц Керамической, Широкой;

9.30-12.00 — село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, Асанбаева, Карбоз уулу, Балык Кумара, Байтика Баатыра, переулок Лесхозный);

12.30-15.40 — 5-й микрорайон, улицы Каралаева, Сухэ-Батора, 80-83, 72, 72/1, 73, 79, 64, 65;

9.30-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Бегматова);

13.00-17.00 — отрезки улицы Льва Толстого, переулка Украинского, улицы Строительная, Леваневского, Матыева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Гагарина, Огуз-Ата, Кырк-Кыз, Кулиева, Рыскулова, Чимкентской, Фучика, Павлова, Жумабека, переулки Краснознаменный, Заводской поселок, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Репина), отрезки улиц Тоголока Молдо, Фрунзе, проспект Чингиза Айтматова, 18, отрезки улицы Лумумбы, военная часть № 23565, село Ак-Жол (улица Разная, новый Ошский рынок), переулок Карагайский, школа № 18, детский сад № 41, котельная, село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Фрунзе, Коллекторная);

9.00-14.00 — отрезки улицы Ажибека Баатыра, проспекта Чингиза Айтматова.

Памятные даты

Всемирный день охраны труда

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда могут способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.

Впервые этот день отмечен в 2003-м.

Люди, которые меняли мир

Родилась доктор медицинских наук Нелли Ахунбаева

Родилась 28 апреля 1937 года во Фрунзе.

Продолжательница дела отца Исы Ахунбаева, она стала доктором медицинских наук, профессором, хирургом.

Нелли Ахунбаева посвятила всю жизнь медицине, она верна этой профессии вот уже более 50 лет.

Имеет многочисленные награды, первый лауреат премии имени академика Исы Ахунбаева.

Под ее руководством выпущены пять кандидатов медицинских наук, опубликовала 200 научных трудов, редактор трех сборников научных работ.

Продолжает преподавать, пишет статьи, готовит монографии, ведет общественную работу.

Куда сходить

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