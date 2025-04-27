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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 27 апреля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +32 градуса.

Отключения света, воды и газа

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 27-я линия, Ахунбаева, Садырбаева).

У кого намечается той

Марат Тагаев

Родился 27 апреля 1994 года. Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Памятные даты

День работников Ветеринарной службы Кыргызской Республики

В Кыргызстане с 2013 года в последнюю субботу апреля празднуют День работников Ветеринарной службы.

Ветеринарная медицина — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция.

Сегодня такие врачи работают в ветеринарных клиниках, зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных.

День рождения подгузников

27 апреля 1965 года в США запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и по совместительству дедушка трех маленьких внуков.

Со времени изобретения памперсов технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.

Люди, которые меняли мир

Родился генерал-лейтенант Анарбек Бакаев

из интернета
Фото из интернета. Анарбек Бакаев

Родился 27 апреля (по другим данным, 26 апреля) 1950-го в поселке Ак-Тюз Кеминского района.

С 1981 года — на партийной работе. С 20 апреля 1991-го — министр образования Киргизской ССР. С сентября того же года — председатель КГБ Киргизской ССР. После распада Союза — председатель ГКНБ (с мая 1996-го — министр национальной безопасности), член Госсовета при президенте КР.

Стал одним из первых реформаторов, положивших начало функциональным и структурным переменам в Службе национальной безопасности суверенного Кыргызстана.

Умер после продолжительной комы 7 января 1998 года в Москве.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327418/
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