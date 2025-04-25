Камчыбек Ташиев призвал молодежь заниматься спортом и показал свой термокостюм

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с тренировки, где он занимается спортом. Подпись к снимку сопровождалась призывом к молодежи вести активный образ жизни и уделять внимание физическому здоровью.

«Молодежь, занимайтесь спортом!» — сказал Камчыбек Ташиев.

Публикация быстро набрала популярность, но особое внимание пользователей привлек спортивный костюм главы ГКНБ. Судя по всему, это термокостюм, который часто используют спортсмены для усиления эффекта от тренировок и сжигания калории. Такие костюмы создают «сауна-эффект», способствуя более интенсивному потоотделению во время физических нагрузок.

Комментаторы в соцсетях оценили настрой Камчыбека Ташиева и подчеркнули, что личный пример лидеров действительно может мотивировать молодых людей заботиться о своем здоровье.



Такие костюмы, как правило, используют спортсмены для весогонки перед соревнованиями, он узбекского производства и стоит всего от 2 тысяч сомов до 2 тысяч 600.