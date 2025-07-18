Туры выходного дня. Куда отправиться в путешествие по Кыргызстану

Чтобы путешествовать, вовсе не обязательно выезжать за пределы страны. Увидеть красоту, открыть для себя что-то новое, развеяться и получить удовольствие можно и в Кыргызстане. Ведь летом в нашей республике можно любоваться не только Иссык-Кулем. Плюс это обычно одно-двухдневные выезды, что очень удобно и помогает с пользой провести выходные.

Редакция 24.kg собрала список туристических маршрутов, куда можно поехать на выходные.

1 «Кеттик» Туристическая фирма, которая поможет найти тур и место отдыха по всему Кыргызстану. Доступные поездки: Ала-Арча (тур на полдня, цена — 990 сомов*); водопад Аламедин (цена — 990 сомов); каньоны и теплоход (комботур, цена — 2 тысячи 390 сомов); навесной мост и зиплайн (комботур, цена — 1 тысяча 490 сомов); кино в горах и родельбаны (комботур, цена — 1 тысяча 800 сомов); тур вокруг Иссык-Куля (двухдневный, цена — 6 тысяч 500 сомов). Контакты: +996505556558, Instagram. * - цены могут изменяться, лучше их уточнять непосредственно у туроператоров.

2 Intourists Организовывает поездки по всему Кыргызстану и в Алматы, простые и экстремальные туры. Доступные поездки: каньон Кок-Мойнок (Иссык-Куль, теплоход, источники, цена — 2 тысячи 390 сомов); ущелье Ала-Арча (тур на полдня, цена — 1 тысяча сомов); Алматы (однодневный тур, цена — 2 тысячи 500 сомов); озеро Борулу и катание на лодке (однодневный тур, цена — 1 тысяча 100 сомов); вечерний тур по горной маевке (цена — 800 сомов); катание на сапах и каяках (цена — 1 тысяч 890 сомов). Контакты: +996771775853, +996555775853,Instagram.

3 Клуб путешественников GDE.KG Интернет-издание, посвященное туризму, трекам, поездкам, походам. Участники клуба регулярно организовывают досуг на природе. Доступные поездки: ​​пеший поход на озеро Кель-Тор (общая длина маршрута 15 километров, цена — 900 сомов); посещение петроглифов ущелья Саз-Булак, прогулка по ущелью Боролдой, сбор грибов (цена — 1 тысяча 200 сомов); двухдневная поездка к Токтогульскому водохранилищу (цена — 3 тысячи сомов);

экскурсия на два водопада в ущелье Кегеты (цена — 900 сомов); пеший несложный поход в ущелье Шамси (цена — 900 сомов); Боомское ущелье (в программе кольцевой поход с другой стороны реки Чу с красивыми видами на каньоны Красного моста и цветущими тюльпанами, цена — 1 тысяча 200 сомов); поездка к эстакадному мосту Арал-Казарман (проживание в своих палатках, питание каждый берет свое, палатки, спальники можно взять в аренду в клубе, цена — 4 тысячи сомов); При выборе тура как можно скорее свяжитесь с гидом, места ограничены. Каждая экскурсия проходит в определенный день. Контакты: +996705001005.

4 Travel club Проводит туры по Кыргызстану каждые выходные дни. Есть классические и приключенческие туры для местных и иностранных туристов. Доступные поездки: вокруг Иссык-Куля (два дня и одна ночь, цена — 7 тысяч сомов);

озеро Сары-Челек (три дня и две ночи, цена — 9 тысяч сомов);

конный тур (цена — 3 тысячи сомов);

озеро Сон-Кол (два дня и одна ночь, цена — 8 тысяч сомов);

Алтын Арашан (два дня и одна ночь, цена — 8,5 тысячи сомов);

озеро Кель-Суу (два дня и одна ночь, цена — 9 — 11,5 тысячи сомов). Приключенческие туры: водопад Шар, озеро Кол-Тор (два дня и одна ночь, цена — 6 тысяч сомов);

озеро Чаткал (три дня и две ночи, цена — 12 тысяч 500 сомов);

озеро Кол-Укок и Кол-Тор (два дня и 1 ночь, цена — 6 тысяч сомов);

озеро Алатай (два дня и 1 ночь, цена — 8 тысяч 500 сомов);

озеро Ала-Кол (три дня и две ночи, цена — 16 тысяч 500 сомов);

7 дней путешествия в горах (цена — 72 тысячи 250 сомов). Контакты: +996775333660, Instagram.

5 Kyrgyzworld Trip Компания организовывает туры по Кыргызстану, в Алматы, Ташкент и Самарканд. Доступные поездки: Небесный мост, зиплайн (цена — 1 тысяча 600 сомов);

Вечерний трип (цена — 1 тысяча 200 сомов);

Ала-Арча (цена — 1 тысяча сомов);

Сары-Челек (цена — 9 тысяч сомов);

Вокруг Иссык-Куля (цена — 6 тысяч сомов);

Родельбаны (цена — 2 тысячи 200 сомов);

Тур в Алматы (цена — 2 тысячи 500 сомов);

Конный тур (2 тысячи 600 сомов). Контакты: +996557204065, Instagram.

5 Ulush Travel Предоставляет туристические услуги в Кыргызстане. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО). Доступные поездки: Сары-Челек (трехдневный тур, цена — 9 тысяч сомов); небесный мост и зиплайн (цена — 1 тысяча 600 сомов); катание на сапбордах (цена — 1 тысяча 900 сомов); Ат-Таш с кино (цена — 1 тысяча 800 сомов); Хижина Рацека (цена — 1 тысяча 300 сомов); тур в Ташкент и Самарканд (цена — 16 тысяч сомов); тур в Алматы (два дня, цена — 6 тысяч 500 сомов). Контакты: +996501052051, Instagram.

7 Tripster Tripster — агрегатор экскурсий, который может похвастать обилием авторских маршрутов. Интересны как необычные тематические прогулки по Бишкеку, так и загородные путешествия. Доступные туры по столице и за городом: Бишкек: неочевидный и невероятный; Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи»; 3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата; Загадки и мистика памятников Бишкека; Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку; Бишкек как столица стрит-арта; Ночной Бишкек, или Чем живет мегаполис; Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности; Парк «Ала-Арча» и горные ущелья за один день; Из Бишкека — в тянь-шаньские горы; Цены: от 55 до 670 евро. Контакты: support@tripster.ru.

8 Kyrgyzland Основателями компании стала семья любителей пеших туров, которая уже много лет живет в Кыргызстане и, несомненно, любит эту страну за ее удивительную природу. Доступные поездки: мастер-класс по валянию;

скальные занятия;

природный парк «Ала-Арча»;

ущелье Аламедин;

ущелье Чон-Кемин;

башня Бурана;

ущелье Белогорка;

ущелье Тамга;

Восхождение на пик Зеленковой;

каньон Конорчек;

ущелье Барскаун;

ущелье Сказка. Цены: необходимо уточнить у оператора. Контакты: +996312678444, +996778789717 Сайт: http://kyrgyzland.com/

9 «Дос Тур» «Дос тур» — известна в первую очередь организацией отдыха на Иссык-Куле, однако предлагает и другие экскурсии. Доступные поездки: башня Бурана;

национальный парк «Ала-Арча»;

ущелье Аламедин. Цены необходимо уточнить у оператора. Контакты: +996312318979.

10 Master Tour Помимо привычных экскурсий, предоставляет все виды наземного транспорта — от квадроциклов до больших комфортабельных автобусов. Доступные поездки: ущелье Ала-Арча;

ущелье Аламедин;

ущелье Белогорка;

ущелье Иссык-Ата;

ущелье Кегети;

ущелье Чон-Кемин;

каньоны Сулуу-Терек. Цены: от 690 до 3 тысячи 100 сомов с человека. Контакты: +996555009370 (WhatsApp), +996551314000. E-mail: m-tour.kg@mail.ru, info@mastertour.kg.