Туры выходного дня. Куда отправиться в путешествие по Кыргызстану

Чтобы путешествовать, вовсе не обязательно выезжать за пределы страны. Увидеть красоту, открыть для себя что-то новое, развеяться и получить удовольствие можно и в Кыргызстане. Ведь летом в нашей республике можно любоваться не только Иссык-Кулем. Плюс это обычно одно-двухдневные выезды, что очень удобно и помогает с пользой провести выходные.
Редакция 24.kg собрала список туристических маршрутов, куда можно поехать на выходные.
«Кеттик»
Туристическая фирма, которая поможет найти тур и место отдыха по всему Кыргызстану.
Доступные поездки:
- Ала-Арча (тур на полдня, цена — 990 сомов*);
- водопад Аламедин (цена — 990 сомов);
- каньоны и теплоход (комботур, цена — 2 тысячи 390 сомов);
- навесной мост и зиплайн (комботур, цена — 1 тысяча 490 сомов);
- кино в горах и родельбаны (комботур, цена — 1 тысяча 800 сомов);
- тур вокруг Иссык-Куля (двухдневный, цена — 6 тысяч 500 сомов).
Контакты: +996505556558, Instagram.
* - цены могут изменяться, лучше их уточнять непосредственно у туроператоров.
Intourists
Организовывает поездки по всему Кыргызстану и в Алматы, простые и экстремальные туры.
Доступные поездки:
- каньон Кок-Мойнок (Иссык-Куль, теплоход, источники, цена — 2 тысячи 390 сомов);
- ущелье Ала-Арча (тур на полдня, цена — 1 тысяча сомов);
- Алматы (однодневный тур, цена — 2 тысячи 500 сомов);
- озеро Борулу и катание на лодке (однодневный тур, цена — 1 тысяча 100 сомов);
- вечерний тур по горной маевке (цена — 800 сомов);
- катание на сапах и каяках (цена — 1 тысяч 890 сомов).
Контакты: +996771775853, +996555775853,Instagram.
Клуб путешественников GDE.KG
Интернет-издание, посвященное туризму, трекам, поездкам, походам. Участники клуба регулярно организовывают досуг на природе.
Доступные поездки:
- пеший поход на озеро Кель-Тор (общая длина маршрута 15 километров, цена — 900 сомов);
- посещение петроглифов ущелья Саз-Булак, прогулка по ущелью Боролдой, сбор грибов (цена — 1 тысяча 200 сомов);
- двухдневная поездка к Токтогульскому водохранилищу (цена — 3 тысячи сомов);
- экскурсия на два водопада в ущелье Кегеты (цена — 900 сомов);
- пеший несложный поход в ущелье Шамси (цена — 900 сомов);
- Боомское ущелье (в программе кольцевой поход с другой стороны реки Чу с красивыми видами на каньоны Красного моста и цветущими тюльпанами, цена — 1 тысяча 200 сомов);
- поездка к эстакадному мосту Арал-Казарман (проживание в своих палатках, питание каждый берет свое, палатки, спальники можно взять в аренду в клубе, цена — 4 тысячи сомов);
При выборе тура как можно скорее свяжитесь с гидом, места ограничены. Каждая экскурсия проходит в определенный день.
Контакты: +996705001005.
Travel club
Проводит туры по Кыргызстану каждые выходные дни. Есть классические и приключенческие туры для местных и иностранных туристов.
Доступные поездки:
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вокруг Иссык-Куля (два дня и одна ночь, цена — 7 тысяч сомов);
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озеро Сары-Челек (три дня и две ночи, цена — 9 тысяч сомов);
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конный тур (цена — 3 тысячи сомов);
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озеро Сон-Кол (два дня и одна ночь, цена — 8 тысяч сомов);
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Алтын Арашан (два дня и одна ночь, цена — 8,5 тысячи сомов);
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озеро Кель-Суу (два дня и одна ночь, цена — 9 — 11,5 тысячи сомов).
Приключенческие туры:
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водопад Шар, озеро Кол-Тор (два дня и одна ночь, цена — 6 тысяч сомов);
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озеро Чаткал (три дня и две ночи, цена — 12 тысяч 500 сомов);
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озеро Кол-Укок и Кол-Тор (два дня и 1 ночь, цена — 6 тысяч сомов);
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озеро Алатай (два дня и 1 ночь, цена — 8 тысяч 500 сомов);
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озеро Ала-Кол (три дня и две ночи, цена — 16 тысяч 500 сомов);
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7 дней путешествия в горах (цена — 72 тысячи 250 сомов).
Контакты: +996775333660, Instagram.
Kyrgyzworld Trip
Компания организовывает туры по Кыргызстану, в Алматы, Ташкент и Самарканд.
Доступные поездки:
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Небесный мост, зиплайн (цена — 1 тысяча 600 сомов);
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Вечерний трип (цена — 1 тысяча 200 сомов);
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Ала-Арча (цена — 1 тысяча сомов);
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Сары-Челек (цена — 9 тысяч сомов);
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Вокруг Иссык-Куля (цена — 6 тысяч сомов);
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Родельбаны (цена — 2 тысячи 200 сомов);
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Тур в Алматы (цена — 2 тысячи 500 сомов);
-
Конный тур (2 тысячи 600 сомов).
Контакты: +996557204065, Instagram.
Ulush Travel
Предоставляет туристические услуги в Кыргызстане. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО).
Доступные поездки:
- Сары-Челек (трехдневный тур, цена — 9 тысяч сомов);
- небесный мост и зиплайн (цена — 1 тысяча 600 сомов);
- катание на сапбордах (цена — 1 тысяча 900 сомов);
- Ат-Таш с кино (цена — 1 тысяча 800 сомов);
- Хижина Рацека (цена — 1 тысяча 300 сомов);
- тур в Ташкент и Самарканд (цена — 16 тысяч сомов);
- тур в Алматы (два дня, цена — 6 тысяч 500 сомов).
Контакты: +996501052051, Instagram.
Tripster
Tripster — агрегатор экскурсий, который может похвастать обилием авторских маршрутов. Интересны как необычные тематические прогулки по Бишкеку, так и загородные путешествия.
Доступные туры по столице и за городом:
- Бишкек: неочевидный и невероятный;
- Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи»;
- 3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата;
- Загадки и мистика памятников Бишкека;
- Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку;
- Бишкек как столица стрит-арта;
- Ночной Бишкек, или Чем живет мегаполис;
- Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности;
- Парк «Ала-Арча» и горные ущелья за один день;
- Из Бишкека — в тянь-шаньские горы;
Цены: от 55 до 670 евро.
Контакты: support@tripster.ru.
Kyrgyzland
Основателями компании стала семья любителей пеших туров, которая уже много лет живет в Кыргызстане и, несомненно, любит эту страну за ее удивительную природу.
Доступные поездки:
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мастер-класс по валянию;
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скальные занятия;
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природный парк «Ала-Арча»;
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ущелье Аламедин;
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ущелье Чон-Кемин;
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башня Бурана;
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ущелье Белогорка;
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ущелье Тамга;
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Восхождение на пик Зеленковой;
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каньон Конорчек;
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ущелье Барскаун;
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ущелье Сказка.
Цены: необходимо уточнить у оператора.
Контакты: +996312678444, +996778789717
Сайт: http://kyrgyzland.com/
«Дос Тур»
«Дос тур» — известна в первую очередь организацией отдыха на Иссык-Куле, однако предлагает и другие экскурсии.
Доступные поездки:
-
башня Бурана;
-
национальный парк «Ала-Арча»;
-
ущелье Аламедин.
Цены необходимо уточнить у оператора.
Контакты: +996312318979.
Master Tour
Помимо привычных экскурсий, предоставляет все виды наземного транспорта — от квадроциклов до больших комфортабельных автобусов.
Доступные поездки:
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ущелье Ала-Арча;
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ущелье Аламедин;
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ущелье Белогорка;
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ущелье Иссык-Ата;
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ущелье Кегети;
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ущелье Чон-Кемин;
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каньоны Сулуу-Терек.
Цены: от 690 до 3 тысячи 100 сомов с человека.
Контакты: +996555009370 (WhatsApp), +996551314000.
E-mail: m-tour.kg@mail.ru, info@mastertour.kg.
«Ак-Сай»
Лицензированная туристическая компания. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров. На сайте представлены разные виды экскурсий от пеших и групповых туров до скалолазания и ночевок в лагерях.
Контакты: +996312901616, +996312909356, +996312909452, info@ak-sai.com.