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Общество
Сюжет: Полезные советы

Туры выходного дня. Куда отправиться в путешествие по Кыргызстану

Чтобы путешествовать, вовсе не обязательно выезжать за пределы страны. Увидеть красоту, открыть для себя что-то новое, развеяться и получить удовольствие можно и в Кыргызстане. Ведь летом в нашей республике можно любоваться не только Иссык-Кулем. Плюс это обычно одно-двухдневные выезды, что очень удобно и помогает с пользой провести выходные.

Редакция 24.kg собрала список туристических маршрутов, куда можно поехать на выходные.

1

«Кеттик»

Туристическая фирма, которая поможет найти тур и место отдыха по всему Кыргызстану.

Доступные поездки:

  • Ала-Арча (тур на полдня, цена — 990 сомов*);
  • водопад Аламедин (цена — 990 сомов);
  • каньоны и теплоход (комботур, цена — 2 тысячи 390 сомов);
  • навесной мост и зиплайн (комботур, цена — 1 тысяча 490 сомов);
  • кино в горах и родельбаны (комботур, цена — 1 тысяча 800 сомов);
  • тур вокруг Иссык-Куля (двухдневный, цена — 6 тысяч 500 сомов).

Контакты: +996505556558, Instagram.

* - цены могут изменяться, лучше их уточнять непосредственно у туроператоров.

2

Intourists

Организовывает поездки по всему Кыргызстану и в Алматы, простые и экстремальные туры.

Доступные поездки:

  • каньон Кок-Мойнок (Иссык-Куль, теплоход, источники, цена — 2 тысячи 390 сомов);
  • ущелье Ала-Арча (тур на полдня, цена — 1 тысяча сомов);
  • Алматы (однодневный тур, цена — 2 тысячи 500 сомов);
  • озеро Борулу и катание на лодке (однодневный тур, цена — 1 тысяча 100 сомов);
  • вечерний тур по горной маевке (цена — 800 сомов);
  • катание на сапах и каяках (цена — 1 тысяч 890 сомов).

Контакты: +996771775853, +996555775853,Instagram.

3

Клуб путешественников GDE.KG

Интернет-издание, посвященное туризму, трекам, поездкам, походам. Участники клуба регулярно организовывают досуг на природе.

Доступные поездки:

  • ​​пеший поход на озеро Кель-Тор (общая длина маршрута 15 километров, цена — 900 сомов);
  • посещение петроглифов ущелья Саз-Булак, прогулка по ущелью Боролдой, сбор грибов (цена — 1 тысяча 200 сомов);
  • двухдневная поездка к Токтогульскому водохранилищу (цена — 3 тысячи сомов);
  • экскурсия на два водопада в ущелье Кегеты (цена — 900 сомов);
  • пеший несложный поход в ущелье Шамси (цена — 900 сомов);
  • Боомское ущелье (в программе кольцевой поход с другой стороны реки Чу с красивыми видами на каньоны Красного моста и цветущими тюльпанами, цена — 1 тысяча 200 сомов);
  • поездка к эстакадному мосту Арал-Казарман (проживание в своих палатках, питание каждый берет свое, палатки, спальники можно взять в аренду в клубе, цена — 4 тысячи сомов);

При выборе тура как можно скорее свяжитесь с гидом, места ограничены. Каждая экскурсия проходит в определенный день.

Контакты: +996705001005.

4

Travel club

Проводит туры по Кыргызстану каждые выходные дни. Есть классические и приключенческие туры для местных и иностранных туристов.

Доступные поездки:

  • вокруг Иссык-Куля (два дня и одна ночь, цена — 7 тысяч сомов);

  • озеро Сары-Челек (три дня и две ночи, цена — 9 тысяч сомов);

  • конный тур (цена — 3 тысячи сомов);

  • озеро Сон-Кол (два дня и одна ночь, цена — 8 тысяч сомов);

  • Алтын Арашан (два дня и одна ночь, цена — 8,5 тысячи сомов);

  • озеро Кель-Суу (два дня и одна ночь, цена — 9 — 11,5 тысячи сомов).

Приключенческие туры:

  • водопад Шар, озеро Кол-Тор (два дня и одна ночь, цена — 6 тысяч сомов);

  • озеро Чаткал (три дня и две ночи, цена — 12 тысяч 500 сомов);

  • озеро Кол-Укок и Кол-Тор (два дня и 1 ночь, цена — 6 тысяч сомов);

  • озеро Алатай (два дня и 1 ночь, цена — 8 тысяч 500 сомов);

  • озеро Ала-Кол (три дня и две ночи, цена — 16 тысяч 500 сомов);

  • 7 дней путешествия в горах (цена — 72 тысячи 250 сомов).

Контакты: +996775333660, Instagram.

5

Kyrgyzworld Trip

Компания организовывает туры по Кыргызстану, в Алматы, Ташкент и Самарканд.

Доступные поездки:

  • Небесный мост, зиплайн (цена — 1 тысяча 600 сомов);

  • Вечерний трип (цена — 1 тысяча 200 сомов);

  • Ала-Арча (цена — 1 тысяча сомов);

  • Сары-Челек (цена — 9 тысяч сомов);

  • Вокруг Иссык-Куля (цена — 6 тысяч сомов);

  • Родельбаны (цена — 2 тысячи 200 сомов);

  • Тур в Алматы (цена — 2 тысячи 500 сомов);

  • Конный тур (2 тысячи 600 сомов).

Контакты: +996557204065, Instagram.

5

Ulush Travel

Предоставляет туристические услуги в Кыргызстане. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО).

Доступные поездки:

  • Сары-Челек (трехдневный тур, цена — 9 тысяч сомов);
  • небесный мост и зиплайн (цена — 1 тысяча 600 сомов);
  • катание на сапбордах (цена — 1 тысяча 900 сомов);
  • Ат-Таш с кино (цена — 1 тысяча 800 сомов);
  • Хижина Рацека (цена — 1 тысяча 300 сомов);
  • тур в Ташкент и Самарканд (цена — 16 тысяч сомов);
  • тур в Алматы (два дня, цена — 6 тысяч 500 сомов).

Контакты: +996501052051, Instagram.

7

Tripster

Tripster — агрегатор экскурсий, который может похвастать обилием авторских маршрутов. Интересны как необычные тематические прогулки по Бишкеку, так и загородные путешествия.

Доступные туры по столице и за городом:

  • Бишкек: неочевидный и невероятный;
  • Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи»;
  • 3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата;
  • Загадки и мистика памятников Бишкека;
  • Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку;
  • Бишкек как столица стрит-арта;
  • Ночной Бишкек, или Чем живет мегаполис;
  • Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности;
  • Парк «Ала-Арча» и горные ущелья за один день;
  • Из Бишкека — в тянь-шаньские горы;

Цены: от 55 до 670 евро.

Контакты: support@tripster.ru.

8

Kyrgyzland

Основателями компании стала семья любителей пеших туров, которая уже много лет живет в Кыргызстане и, несомненно, любит эту страну за ее удивительную природу.

Доступные поездки:

  • мастер-класс по валянию;

  • скальные занятия;

  • природный парк «Ала-Арча»;

  • ущелье Аламедин;

  • ущелье Чон-Кемин;

  • башня Бурана;

  • ущелье Белогорка;

  • ущелье Тамга;

  • Восхождение на пик Зеленковой;

  • каньон Конорчек;

  • ущелье Барскаун;

  • ущелье Сказка.

Цены: необходимо уточнить у оператора.

Контакты: +996312678444, +996778789717

Сайт: http://kyrgyzland.com/

9

«Дос Тур»

«Дос тур» — известна в первую очередь организацией отдыха на Иссык-Куле, однако предлагает и другие экскурсии.

Доступные поездки:

  • башня Бурана;

  • национальный парк «Ала-Арча»;

  • ущелье Аламедин.

Цены необходимо уточнить у оператора.

Контакты: +996312318979.

10

Master Tour

Помимо привычных экскурсий, предоставляет все виды наземного транспорта — от квадроциклов до больших комфортабельных автобусов.

Доступные поездки:

  • ущелье Ала-Арча;

  • ущелье Аламедин;

  • ущелье Белогорка;

  • ущелье Иссык-Ата;

  • ущелье Кегети;

  • ущелье Чон-Кемин;

  • каньоны Сулуу-Терек.

Цены: от 690 до 3 тысячи 100 сомов с человека.

Контакты: +996555009370 (WhatsApp), +996551314000.

E-mail: m-tour.kg@mail.ru, info@mastertour.kg.

11

«Ак-Сай»

Лицензированная туристическая компания. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров. На сайте представлены разные виды экскурсий от пеших и групповых туров до скалолазания и ночевок в лагерях.

Контакты: +996312901616, +996312909356, +996312909452, info@ak-sai.com.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327415/
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