26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
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9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Кут), «Жениш» (улицы Билал, Токтогул), село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Коллекторная, Панфилова).
2Чуйская область
- 9.30-17.00 — село Джаны-Джер (улица МТФ-2А);
- 8.00-17.00 — село Полтавка;
- 9.00-18.00 — село Интернациональное (улицы Лермонтова, Молодежная);
- 14.00-15.00 — села Бердик (улицы Юбилейная, Аламанова, Бирдик, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина).