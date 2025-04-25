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Общество

26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек

  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Кут), «Жениш» (улицы Билал, Токтогул), село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Коллекторная, Панфилова).

2
Чуйская область
  • 9.30-17.00 — село Джаны-Джер (улица МТФ-2А);
  • 8.00-17.00 — село Полтавка;
  • 9.00-18.00 — село Интернациональное (улицы Лермонтова, Молодежная);
  • 14.00-15.00 — села Бердик (улицы Юбилейная, Аламанова, Бирдик, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327409/
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