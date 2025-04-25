26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Кут), «Жениш» (улицы Билал, Токтогул), село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Коллекторная, Панфилова).

2 Чуйская область Чуйская область