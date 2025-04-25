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Общество

Тендер на покупку ста лифтов для Бишкека объявлен в Кыргызстане

Тендер на покупку ста лифтов для столицы объявлен в Кыргызстане. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт» объявило тендер на закупку подъемников. Из местного бюджета на приобретение оборудования планируется выделить 194,7 миллиона сомов.

«Бишкекгорлифт» хочет купить 62 восьмиостановочных и 38 девятиостановочных подъемников.

Заявки принимаются до 15 мая 2025 года. Участникам необходимо предоставить гарантийное обеспечение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327403/
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