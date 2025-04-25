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Общество

Риск завоза малярии. Кыргызстанцев просят соблюдать меры предосторожности

В весенне-летний сезон возрастает риск завозных случаев малярии из эндемичных регионов. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, Кыргызстан официально признан свободным от местной передачи малярии. Однако регистрируются завозные случаи среди граждан, возвращающихся из стран с высоким уровнем заболеваемости: с 2020 по 2024 год зафиксировано 11 фактов. Благодаря своевременной диагностике и лечению распространения инфекции удалось избежать.

Медики призывают граждан к бдительности и ответственному отношению к своему здоровью. ДПЗиГСЭН напоминает гражданам, выезжающим в государства с риском заражения малярией (включая отдельные регионы Африки, Южной Азии и Южной Америки), о необходимости соблюдения мер профилактики.

Рекомендуется:

  • применение репеллентов (защита от укусов комаров в течение суток, особенно в вечернее и ночное время);
  • использование антимоскитных сеток (особенно в сельской местности или при ночевках на открытом воздухе);
  • ношение одежды с длинными рукавами и штанов предпочтительно светлого цвета;
  • профилактический прием антималярийных препаратов строго по назначению врача-инфекциониста;
  • обращение к врачу при первых симптомах.
Повышение температуры, озноб, головная и мышечная боль могут быть признаками малярии.

Малярия — острое инфекционное заболевание из группы паразитозов, передающееся трансмиссивным путем. Инкубационный период колеблется от 8 до 14 дней (короткая инкубация) и от 7 до 36 месяцев (длинная инкубация). За три-четыре дня до развития клинических симптомов могут отмечаться головная боль, утомляемость, тошнота, снижение аппетита. Начальные проявления характеризуются выраженным ознобом, чувством жара, сильной головной болью.

«При приезде в тропики следует начинать регулярный прием противомалярийного препарата, который обеспечит защиту организма. Прием необходимо продолжать весь период пребывания в тропических странах и один месяц после возвращения на родину. Выбор лекарства зависит от государства пребывания, а его доза определяется врачом», — отметили в департаменте.

Всемирный день борьбы против малярии отмечается 25 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327375/
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