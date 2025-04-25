Инклюзивный город. Мэрия Бишкека продолжает устанавливать пандусы у соцобъектов

В Бишкеке установили пандусы у Чуйского областного театра драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, а также у Центра семейной медицины № 4. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, установка пандусов — важный шаг на пути к формированию инклюзивного города, в котором каждый житель, независимо от физических возможностей, может передвигаться безопасно и комфортно.
На сегодня пандусы установлены в восьми локациях:
- Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова;
- Национальный госпиталь;
- НЦДЮ «Сейтек»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
- Кыргызский театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева;
- Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова;
- Чуйский областной театр драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова;
- Центр семейной медицины № 4.