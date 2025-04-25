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Общество

Инклюзивный город. Мэрия Бишкека продолжает устанавливать пандусы у соцобъектов

В Бишкеке установили пандусы у Чуйского областного театра драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, а также у Центра семейной медицины № 4. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, установка пандусов — важный шаг на пути к формированию инклюзивного города, в котором каждый житель, независимо от физических возможностей, может передвигаться безопасно и комфортно.

Накануне мэр Айбек Джунушалиев вместе с представителем людей с инвалидностью проверил их работу и удобство. 

На сегодня пандусы установлены в восьми локациях:

  • Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова;
  • Национальный госпиталь;
  • НЦДЮ «Сейтек»;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
  • Кыргызский театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева;
  • Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова;
  • Чуйский областной театр драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова;
  • Центр семейной медицины № 4.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327372/
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