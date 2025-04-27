Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, концерты и выставки

29-30 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

18 апреля — 4 мая. Выставка Талгата Миррахимова

Пейзажи мастера переносят зрителя в мир тихих горных долин, цветущих садов и бескрайних степей, где каждая деталь словно дышит жизнью. Натюрморты художника передают чувственность момента: аромат созревших фруктов, шелест лепестков, игру света и тени. В портретах раскрывается внутренний мир человека — в его взгляде, осанке, выражении лица.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 11 мая. Выставка Халиды Шимовой

Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).



«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

28 апреля. Концерт Владимира Вишневского

Один из самых виртуозных пианистов XXI века, лауреат международных конкурсов Владимир Вишневский после выступлений в Дании, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании и Мексике приезжает в Кыргызстан! Состоится концерт Государственного академического симфонического оркестра имени Джумахматова с его участием.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

30 апреля. Концерт духового ансамбля BRASS

Харизматичные и энергичные молодые музыканты откроют для вас новый формат концертов, покажут всю мощь и красоту духовой музыки, а также познакомят вас с богатым звучанием этих инструментов. В составе ансамбля лауреаты международных конкурсов и солисты ведущих оркестров города Бишкека.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

1 мая. Концерт «Терапия души» (Казахстан)

Один из самых узнаваемых виолончелистов из Казахстана Багжан Октябрь — музыкант, чьи концерты собирают полные залы по всему миру. «Терапия души» — это не просто концерт, а живой диалог со зрителем. Виртуозное исполнение, проникновенные мелодии и магия сцены создают пространство, где каждая нота наполняет душу светом, а сердце — теплом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00, 21.30.

1 мая. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1 мая. Кинопремьеры

«Проклятый Самурай» (фэнтези). Кыргызская комедийная фэнтези-история о парне, случайно пробудившем дух проклятого самурая. Его жизнь превращается в череду мистических и смешных приключений. Фильм сочетает кыргызские традиции и восточный колорит.

«Апакай күйөө бала» (комедия). Аскар — простой кыргызский мужчина, для которого честь, традиции и горячий чай — святое. Его любимая дочь Айпери возвращается из Америки с новостью о помолвке. Но радость сменяется шоком: ее жених — афроамериканец! Комедия о столкновении культур, семейных ценностях и любви, которая сильнее предрассудков.

«Маракуда» (мультфильм). Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но есть одна проблема — он совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц.

«Зловещие мертвецы: Некрономикон» (ужасы). Группа молодых людей собирается исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Они находят древний артефакт, который высвобождает злые силы.

«Сокровища гномов» (семейный). Рома — типичный авантюрист, но многое в его жизни не складывается: развод, проблемы с бизнесом. От отчаяния и в надежде расплатиться с долгами он решается на обман и вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Рома даже не подозревает, что вместе с домом и участком получит... четырех живых гномов. Но вместо добродушных помощников он сталкивается с упрямыми, ворчливыми и не самыми приятными спутниками, которые к тому же не слишком ему доверяют.

«В списках не значился» (драма). 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость...

«Серфер» (триллер). Прожив несколько лет в США, мужчина возвращается в родной город в Австралии на побережье. Однажды он вместе с сыном-подростком собирается поплавать на досках, но сталкивается с сопротивлением банды серферов. Мужчина вступает с ними в жестокое противостояние.

«Громовержцы» (фантастика). Команда злодеев отправляется на задание по приказу правительства.

1-2 мая. Концерт Мирбека Атабекова «20 лет на сцене!»

За два десятилетия Мирбек Атабеков превратился в настоящую легенду кыргызской эстрады. Его песни стали саундтреком жизни для миллионов слушателей, а искренность и самобытность его творчества — визитной карточкой артиста.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

2 мая. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

2 мая. Концерт музыки Ханса Циммера

Камерный ансамбль — скрипка, виолончель, контрабас, фортепиано, флейта, кларнет, валторна и кахон — представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.