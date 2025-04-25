22:49
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

Кыргызстан стал лидером по покупкам белорусской мебели через маркетплейс

Как показывают данные аналитической службы Wildberries, безоговорочным лидером по покупкам белорусской мебели с начала 2025-го стал Кыргызстан.

Кыргызстанцы нарастили активность по заказам белорусских гарнитуров на 117 процентов в сравнении с 1-м кварталом 2024 года. На втором месте оказались жители России, чей интерес к белорусской мебели за отчетный период вырос на 52 процента.

Если говорить об итогах 2024 года, то топ-5 стран по числу покупок мебели от белорусских производителей и динамике в сравнении с показателями 2023-го выглядит так:

— Кыргызстан (+123 процента);
— Беларусь (+99 процентов);
— Узбекистан (+76 процентов);
— Российская Федерация (+49 процентов);
— Казахстан (+29 процентов).

Отмечается, что больше всего любителей белорусской мебели для сна живет в Кыргызстане: с начала 2025-го продажи в этой категории выросли больше чем в пять раз.

Так же, как и в остальных мебельных категориях, больше всего поклонников у корпусной мебели из Беларуси оказалось в Кыргызстане. Именно сюда «уехало» больше всего кухонных модулей, комодов, стеллажей, прикроватных и интерьерных тумб, а также обувниц, напольных и настенных вешалок белорусского производства.

Что касается предпочтений жителей других стран, то (помимо перечисленного) хорошим спросом в Армении пользуются комоды, шкафы и столешницы для кухонь; в Казахстане — детские полки, выдвижные ящики, двери для шкафов и сундуки; в Узбекистане — системы для хранения, ширмы и этажерки; в России — мебельные фасады, витрины, антресоли, тумбы под ТВ, детские комоды и гардеробные системы.

Спрос на белорусскую мягкую мебель по итогам прошлого года в целом показал динамику почти в полтора раза. Любовь к диванам, креслам, пуфам, качалкам и прочим предметам для «мягкой посадки» из Беларуси сильно окрепла у жителей Кыргызстана. Продажи в этой категории в 2024 году в стране выросли в четыре раза (+300 процентов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327359/
просмотров: 979
Версия для печати
Материалы по теме
Орнитологи зафиксировали в Чуйской области редкую птицу из Красной книги
Очередные выборы президента Кыргызстана пройдут 24 января 2027 года
Успехи и вызовы Кыргызстана по версии МВФ. От роста ВВП до рисков для Нацбанка
Кыргызстан и Узбекистан укрепляют торгово-экономические отношения
Кыргызстан попросил Россию продлить срок легализации мигрантов
Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Евросоюза к 2026 году
Депутат просит открыть генконсульство Кыргызстана в Канаде
Таджикистан и Кыргызстан соединили энергосистемы
Кыргызстан и Таджикистан обменялись ратификационными грамотами
Кыргызстан улуттук бренддер рейтингинде 127-орунда турат
Популярные новости
На&nbsp;репетиции парада Победы в&nbsp;Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300 На репетиции парада Победы в Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Землетрясение в&nbsp;Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; усиливает экспертное сообщество участников НПС &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
Девелопер RCA Living и&nbsp;50&nbsp;агентств недвижимости подписали соглашение Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в&nbsp;Кыргызстане KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
25 апреля, пятница
22:42
Аномальное ускорение вращения Земли снова зафиксировали ученые Аномальное ускорение вращения Земли снова зафиксировали...
22:23
Ремонт дорог в Бишкеке. Люди ждут транспорт на проезжей части
22:00
Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2025 год от Налоговой службы
21:40
В Майлуу-Суу прошел первый этап чемпионата Кыргызстана по мотоспорту
21:21
Жогорку Кенеш объявил прием предложений о кандидатах в Совет по делам правосудия