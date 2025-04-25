Кыргызстан стал лидером по покупкам белорусской мебели через маркетплейс

Как показывают данные аналитической службы Wildberries, безоговорочным лидером по покупкам белорусской мебели с начала 2025-го стал Кыргызстан.

Кыргызстанцы нарастили активность по заказам белорусских гарнитуров на 117 процентов в сравнении с 1-м кварталом 2024 года. На втором месте оказались жители России, чей интерес к белорусской мебели за отчетный период вырос на 52 процента.



Если говорить об итогах 2024 года, то топ-5 стран по числу покупок мебели от белорусских производителей и динамике в сравнении с показателями 2023-го выглядит так:

— Кыргызстан (+123 процента);

— Беларусь (+99 процентов);

— Узбекистан (+76 процентов);

— Российская Федерация (+49 процентов);

— Казахстан (+29 процентов).

Отмечается, что больше всего любителей белорусской мебели для сна живет в Кыргызстане: с начала 2025-го продажи в этой категории выросли больше чем в пять раз.



Так же, как и в остальных мебельных категориях, больше всего поклонников у корпусной мебели из Беларуси оказалось в Кыргызстане. Именно сюда «уехало» больше всего кухонных модулей, комодов, стеллажей, прикроватных и интерьерных тумб, а также обувниц, напольных и настенных вешалок белорусского производства.



Что касается предпочтений жителей других стран, то (помимо перечисленного) хорошим спросом в Армении пользуются комоды, шкафы и столешницы для кухонь; в Казахстане — детские полки, выдвижные ящики, двери для шкафов и сундуки; в Узбекистане — системы для хранения, ширмы и этажерки; в России — мебельные фасады, витрины, антресоли, тумбы под ТВ, детские комоды и гардеробные системы.



Спрос на белорусскую мягкую мебель по итогам прошлого года в целом показал динамику почти в полтора раза. Любовь к диванам, креслам, пуфам, качалкам и прочим предметам для «мягкой посадки» из Беларуси сильно окрепла у жителей Кыргызстана. Продажи в этой категории в 2024 году в стране выросли в четыре раза (+300 процентов).