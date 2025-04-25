Кыргызстан и Казахстан обсудили координацию мероприятий по борьбе с саранчой

Представители уполномоченных органов Кыргызстана и Казахстана в формате видеоконференции обсудили координацию мероприятий по борьбе с саранчой в приграничных районах. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в настоящее время государственные мероприятия по борьбе с саранчой активно проводятся в южных областях Кыргызстана. Ситуация находится под контролем департамента — в полном объеме задействована необходимая техника и обеспечено достаточное количество пестицидов.

«На данный момент на территории Чуйской и Таласской областей, граничащих с Казахстаном, выход саранчи не зафиксирован. В то же время специалисты областных управлений проводят широкомасштабные мониторинговые исследования», — говорится в сообщении.



Кыргызская сторона предложила казахстанским коллегам разработать план совместных мероприятий в рамках межправительственного соглашения и реализовать практические шаги по борьбе с вредоносными насекомыми на основе этого плана.



В свою очередь председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Республики Казахстан С.Каныбеков ознакомил участников с ситуацией в Казахстане, в том числе в приграничных с Кыргызстаном областях. По его данным, на сегодняшний день в Жамбылской области обследовано 176 тысяч гектаров, в Алматинской области — 63,4 тысячи гектаров. В очагах распространения вредителей проведены химические обработки с использованием специализированной техники.

Казахстанские специалисты отметили, что риск перелета саранчи с приграничной территории Казахстана в Кыргызстан и нанесения ущерба сельскому хозяйству на сегодняшний день минимален, так как, как подчеркнули участники, мероприятия по химической обработке были своевременно и оперативно проведены.



По итогам видеоконференции стороны сошлись во мнении о необходимости продолжения совместных мероприятий, направленных на предупреждение распространения вредоносных саранчовых с одной страны на территорию другой и защиты сельскохозяйственных угодий.