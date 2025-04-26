11:21
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 26 апреля 1985 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 26 апреля 1982 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +32 градуса.

Самым холодным — 26 апреля 1936-го, когда температура составила 0,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет 12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2022 года со среднемесячной температурой +17,2 градуса.

Самым холодным — апрель 1955-го со средней температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 26 апреля в столице облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью температура опустится до +15 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327335/
просмотров: 607
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 20 апреля 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 19 апреля 1968 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 13 апреля 2007 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 12 апреля 1940 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 6 апреля 2022 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 5 апреля 2004 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 30 марта 2018 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 29 марта 1962 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 23 марта 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 22 марта 1969 года
Популярные новости
На&nbsp;репетиции парада Победы в&nbsp;Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300 На репетиции парада Победы в Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300
Землетрясение в&nbsp;Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
В&nbsp;Бишкеке будет жарко. Прогноз погоды на&nbsp;24-27 апреля В Бишкеке будет жарко. Прогноз погоды на 24-27 апреля
Кыргызстан первым в&nbsp;мире разработал проект по&nbsp;телемедицине и&nbsp;получил $1&nbsp;миллион Кыргызстан первым в мире разработал проект по телемедицине и получил $1 миллион
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; усиливает экспертное сообщество участников НПС &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
Девелопер RCA Living и&nbsp;50&nbsp;агентств недвижимости подписали соглашение Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в&nbsp;Кыргызстане KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
26 апреля, суббота
11:17
Четвертая встреча Стива Уиткоффа с президентом РФ: комментарий Трампа и Кремля Четвертая встреча Стива Уиткоффа с президентом РФ: комм...
11:07
Задержание учителя из КР в Турции. Обеспечить права педагога просит омбудсмен
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 апреля
10:42
Кыргызстанцы могут поступить в МГИМО. Документы принимают до 19 мая
10:37
В Ташкенте обсудили вопросы делимитации кыргызско-узбекской госграницы