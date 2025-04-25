Аномальное ускорение вращения Земли снова зафиксировали ученые

Международная служба измерения времени (IERS) снова зафиксировала аномальное ускорение вращения Земли, из-за которого продолжительность суток сократилась до рекордных показателей. Об этом сообщает New Science.
По данным IERS, 17 марта 2025 года продолжительность суток сократилась на 1,72 миллисекунды.
Исследователи напомнили, что до этого — после периода замедления планета неожиданно начала вращаться быстрее, установив 5 июля 2020 года новый рекорд с отклонением в 1,0516 миллисекунды от нормы.
Ученые связывают ускорение с движением ядра планеты, океанскими течениями, атмосферными процессами и гравитационным влиянием других небесных тел.
Специалисты рассматривают возможность введения отрицательной високосной секунды вместо дополнительной, что может вызвать технические сбои в компьютерных и навигационных системах.