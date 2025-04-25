Аномальное ускорение вращения Земли снова зафиксировали ученые

Международная служба измерения времени (IERS) снова зафиксировала аномальное ускорение вращения Земли, из-за которого продолжительность суток сократилась до рекордных показателей. Об этом сообщает New Science.

Фото иллюстративное

По данным IERS, 17 марта 2025 года продолжительность суток сократилась на 1,72 миллисекунды.

Исследователи напомнили, что до этого — после периода замедления планета неожиданно начала вращаться быстрее, установив 5 июля 2020 года новый рекорд с отклонением в 1,0516 миллисекунды от нормы.

Ученые связывают ускорение с движением ядра планеты, океанскими течениями, атмосферными процессами и гравитационным влиянием других небесных тел.

Специалисты рассматривают возможность введения отрицательной високосной секунды вместо дополнительной, что может вызвать технические сбои в компьютерных и навигационных системах.