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Общество

В московской школе посольство КР презентовало книгу о героях-панфиловцах

По инициативе посольства Кыргызстана в России в московской школе № 1399 состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесть провели презентацию книги на кыргызском и русском языках «Воспоминания о легендарном генерале и героях-панфиловцах — кыргызстанцах». Об этом сообщает МИД.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

В мероприятии приняли участие внучка и правнучка генерала Ивана Панфилова, преподаватели и учащиеся школы, а также представители кыргызской диаспоры. Они почтили подвиг бойцов 316-й стрелковой дивизии, сформированной в КР и героически защищавшей Москву.

Гостям представлена экскурсия по Военно-историческому музею имени генерала Панфилова, основанному его дочерью в этой школе. Ученики выступили с поэтической композицией о подвиге героев войны.

Также в рамках мероприятия представлены изделия кыргызского прикладного искусства и фотовыставка о природе и выдающихся личностях Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327288/
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