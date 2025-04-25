Строительную экспертизу смогут проводить частные компании: инициатива Минстроя

Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства хочет ввести институт негосударственной экспертизы в отрасли. В ведомстве подготовили поправки в Закон «О лицензионно-разрешительной системе» и вынесли их на общественное обсуждение.

Поясняется, что экспертиза проектной документации является обязательным этапом строительного процесса. Процедура направлена на проверку соответствия проектных решений требованиям надежности, безопасности, техническим регламентам, действующему законодательству и нормативно-техническим документам.

Сейчас она проводится исключительно государственными органами. Однако существующая система не всегда обеспечивает оперативность и эффективность проверки, отметили в Минстрое.

По итогам 2024 года государственные экспертные органы выдали 1 тысячу 845 заключений, из которых 1 тысяча 801 — положительное, 44 — отрицательные.

«Высокий процент положительных заключений указывает на то, что подавляющее большинство представленных проектов соответствует установленным требованиям. При этом значительный объем заявок создает чрезмерную нагрузку на государственные экспертные структуры, что нередко приводит к затягиванию сроков рассмотрения и увеличению административных барьеров для застройщиков», — говорится в справке-обосновании.

Минстрой предлагает внести изменения в профильный закон о том, что частные экспертные организации могут проводить экспертизу проектной документации. Это позволит перераспределить нагрузку между государственными и частными экспертными организациями, повысить оперативность рассмотрения проектной документации.

Аккредитованные негосударственные экспертные организации будут действовать на основании единых стандартов под контролем уполномоченного государственного органа, что обеспечит прозрачность и ответственность при принятии экспертных решений.

«Внедрение негосударственной экспертизы является необходимой мерой, способствующей оптимизации процессов проектирования и строительства, развитию конкурентной среды и улучшению инвестиционного климата в строительной отрасли», — отмечают в ведомстве.

При выявлении систематических нарушений и неустранении причин, повлекших несоответствие проектной документации установленным требованиям, частники будут лишены лицензий.

Государственный орган, выдавший экспертной организации лицензию, может самостоятельно ее аннулировать в случае нарушений.