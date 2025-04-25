04:11
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

Строительную экспертизу смогут проводить частные компании: инициатива Минстроя

Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства хочет ввести институт негосударственной экспертизы в отрасли. В ведомстве подготовили поправки в Закон «О лицензионно-разрешительной системе» и вынесли их на общественное обсуждение.

Поясняется, что экспертиза проектной документации является обязательным этапом строительного процесса. Процедура направлена на проверку соответствия проектных решений требованиям надежности, безопасности, техническим регламентам, действующему законодательству и нормативно-техническим документам.

Сейчас она проводится исключительно государственными органами. Однако существующая система не всегда обеспечивает оперативность и эффективность проверки, отметили в Минстрое.

По итогам 2024 года государственные экспертные органы выдали 1 тысячу 845 заключений, из которых 1 тысяча 801 — положительное, 44 — отрицательные.

«Высокий процент положительных заключений указывает на то, что подавляющее большинство представленных проектов соответствует установленным требованиям. При этом значительный объем заявок создает чрезмерную нагрузку на государственные экспертные структуры, что нередко приводит к затягиванию сроков рассмотрения и увеличению административных барьеров для застройщиков», — говорится в справке-обосновании.

Минстрой предлагает внести изменения в профильный закон о том, что частные экспертные организации могут проводить экспертизу проектной документации. Это позволит перераспределить нагрузку между государственными и частными экспертными организациями, повысить оперативность рассмотрения проектной документации.

Аккредитованные негосударственные экспертные организации будут действовать на основании единых стандартов под контролем уполномоченного государственного органа, что обеспечит прозрачность и ответственность при принятии экспертных решений.

«Внедрение негосударственной экспертизы является необходимой мерой, способствующей оптимизации процессов проектирования и строительства, развитию конкурентной среды и улучшению инвестиционного климата в строительной отрасли», — отмечают в ведомстве.

При выявлении систематических нарушений и неустранении причин, повлекших несоответствие проектной документации установленным требованиям, частники будут лишены лицензий.

Государственный орган, выдавший экспертной организации лицензию, может самостоятельно ее аннулировать в случае нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327287/
просмотров: 2175
Версия для печати
Материалы по теме
Объем строительных работ в Кыргызстане увеличился на 12,1 процента
Новый медгородок. Решения по переводу больниц будут приниматься позже
Ряду госорганов построят новые здания
Капремонт существующих наццентров запретят. Глава Минздрава о медгородке
Глава кабмина ознакомился с ходом строительства объектов в Караколе
Минстрой КР опровергает информацию о планируемом сносе 400 домов
Некоторые объекты строительства предлагают вносить в реестр на платной основе
Минстрой запустил Telegram-бот для проверки законности застройки
Современный медицинский городок планируют построить в южной части Бишкека
В Бишкеке строят три современных парка аттракционов
Популярные новости
На&nbsp;репетиции парада Победы в&nbsp;Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300 На репетиции парада Победы в Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300
Землетрясение в&nbsp;Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
В&nbsp;Бишкеке будет жарко. Прогноз погоды на&nbsp;24-27 апреля В Бишкеке будет жарко. Прогноз погоды на 24-27 апреля
Кыргызстан первым в&nbsp;мире разработал проект по&nbsp;телемедицине и&nbsp;получил $1&nbsp;миллион Кыргызстан первым в мире разработал проект по телемедицине и получил $1 миллион
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; усиливает экспертное сообщество участников НПС &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
Девелопер RCA Living и&nbsp;50&nbsp;агентств недвижимости подписали соглашение Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в&nbsp;Кыргызстане KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
26 апреля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 апреля, пятница
23:36
iPhone и iPad смогут работать в режиме ПК в новом интерфейсе
23:26
В дубайском шоколаде, продаваемом на рынке Ташкента, нашли кишечную палочку
23:08
Сын замглавы ЦРУ погиб в Украине в рядах российской армии
22:53
Экономика Калифорнии обогнала Японию и вышла на четвертое место в мире
22:42
Аномальное ускорение вращения Земли снова зафиксировали ученые