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Общество

К 80-летию Победы. В Бишкеке запустили проект «Уроки памяти»

В Бишкеке стартовал проект «Уроки памяти». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, память о подвиге советского народа, отдавшего ради Победы над фашизмом 27 миллионов жизней, продолжает объединять суверенные республики бывшего СССР.

В 2025 году в странах постсоветского пространства, в том числе и в Кыргызстане, будет широко отмечаться 80-летний юбилей Великой Победы. В республике запланированы праздничный парад, чествование ветеранов войны и тружеников тыла, конференции и десятки памятных мероприятий. Ожидается шествие «Бессмертного полка».

Инициатором проекта «Уроки памяти» выступил центр экспертных инициатив «Ой Ордо». Он реализуется при поддержке Совета безопасности КР и Минобразования. Проект направлен на воспитание в молодом поколении патриотизма, гордости за героическое прошлое своего народа, благодарности и уважения к старшему поколению, отстоявшему свободу и независимость Родины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327286/
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