Задержание учителя из КР в Стамбуле. МИД вручил вербальную ноту консулу Турции

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча с консулом посольства Турции по вопросу задержания гражданина Кыргызстана в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, на встрече вручена вербальная нота министерства с просьбой предоставить официальную информацию по инциденту, а также обеспечить срочный консульский доступ к гражданину Кыргызстана в соответствии с Венской конвенцией.

«Генеральное консульство Кыргызстана в Стамбуле уже оказало содействие в поиске адвоката, а также организовало выезд для встречи с представителями компетентных органов Турции. Вопрос безопасности участников олимпиады и их возвращения в Кыргызстан находится на особом контроле МИД», — говорится в сообщении.

Первая группа школьников уже прибыла на родину, вылет остальных ожидается в ближайшее время.

«Сотрудники консульства продолжают поддерживать постоянную связь с гражданами Кыргызстана и родственниками задержанного», — заключили в министерстве.

Напомним, в Турции задержан Азамат Нурмат уулу, учитель математики лицея имени Кусейна Карасаева в Иссык-Кульской области, являющегося филиалом фонда «Маариф» (ранее «Сапат»). В СМИ со ссылкой на родных учителя сообщили, что его задержали пограничники в аэропорту Стамбула 20 апреля, когда он вез шестерых своих учеников на международную математическую олимпиаду в Анталью. С тех пор 32-летний Азамат Нурмат уулу не выходил на связь.