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Общество

Цифровую платформу для изучения кыргызского языка презентовали на Иссык-Куле

Фото УТРК. В Кыргызстане презентовали цифровую платформу для изучения кыргызского языка

Заслуженный работник образования КР Батма Топоева-Ставинская презентовала цифровую платформу «Кыргыз тилин санариптик окутуу» для изучения государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, презентация прошла в Иссык-Кульской области для местных педагогов. Пока доступен первый уровень — A1.

Платформа сочетает аудио-, текстовые и визуальные материалы, что позволяет пользователю не только читать и слушать, но и проговаривать слова, проверяя свои знания через встроенные инструменты. Интерфейс поддерживает кыргызский, русский, английский, турецкий и китайский языки.

Система охватывает четыре уровня владения кыргызским языком — от A1 до B2. Доступный сейчас уровень A1 включает более 4 тысяч страниц, свыше 2 тысяч аудиофайлов, иллюстрации и активный словарь.

Инициатором проекта выступила администрация президента, а реализацию обеспечило Министерство образования и науки. Основная цель — создать современные и доступные условия для изучения кыргызского языка всеми желающими.

Как отмечают разработчики, платформа особенно востребована среди молодежи, трудовых мигрантов и иностранных студентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327264/
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