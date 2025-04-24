В Чуйской области начался демонтаж незаконных объектов вдоль дорог

В рамках реализации указа президента о мерах по предотвращению незаконного размещения объектов вдоль автомобильных дорог Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства приступило к демонтажу незаконно размещенных объектов вдоль дорог.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, работы начались на участке дороги Бишкек — Луговое — Кордай, проходящем через село Ленинское. Специалисты местных властей провели разъяснительные работы с владельцами объектов, которые не соответствуют требованиям законодательства.

Основной целью мероприятия является обеспечение безопасности дорожного движения, соблюдение норм землепользования и предотвращение незаконных строительных объектов вдоль трасс.

Министерство подчеркнуло, что данные мероприятия направлены на улучшение инфраструктуры страны и обеспечение комфортных и безопасных условий для автолюбителей.