В Бишкеке 25 апреля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +26 градусов.

Отключения света, воды и газа

13.00-17.30 — микрорайон «Аламедин-1», 72-74, 77-80, 62/1;

9.00-17.00 — улица Байтика Баатыра, 5б, посольство Таджикистана, жилмассивы «Ала-Тоо» (улица Улук-Тоо), «Ынтымак» (улицы Торт-Кул, Каркыра, Кара-Коо, Тогуз-Ак, Боз-Болток), «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы 18-я, Ак-Марал, Бадахшан, Садырбаева, Абдрахманова, Орто-Тогузан);

9.00-15.00 — микрорайон «Аламедин-1», 7, села Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Чагая, Кыргызская, Логвиненко, Курманалиева, Фрунзе, Коллекторная, Полевая, Луговая, Солнечная, Молодежная, Октябрьская, переулок Советский, Первомайская, Заводской, северная объездная дорога), Кайырма (улица Городская);

9.30-12.30 — отрезки улиц Суеркулова, Абая;

9.30-14.30 — отрезки улиц Лермонтова, Целиноградской, Шуберта, Артемовской, Веселой, Низовой, Армавирской, Курманалиева, Джалиля, проспекта Жибек Жолу, улиц Салиевой, Ялтинской, Пархоменко, Костромской, Болотной, Куликовской, Кантемировской, переулки Чебоксарский, Пишпекский, улицы Волховская, Курманджан Датки, Чебокскарская, Буденного, Рязанская, переулок Рыбинский;

9.00-12.00 — отрезки улиц Лущихина, Тимура Фрунзе;

9.00-13.00 — отрезки улицы Манаса, Ташкентской, Табышалиева;

13.00-17.00 — отрезки улиц Месароша, Ильменской;

10.00-17.00 — село Мраморное (улицы Мраморное, Юбилейная, Молодежная, Южная, Урожайная, 70 лет Октября, Северная, Манаса, Березовая, Кольцевая, Новая).

У кого намечается той

Данияр Толонов

Родился 25 апреля 1972 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Данир Иманалиев

Родился 25 апреля 1977 года. Аким Баткенского района.

Нурлан Токобаев

Родился 25 апреля 1987 года. Посол Кыргызстана в Кувейте.

Памятные даты

Произошел первый масштабный бой кыргызов с русскими войсками

25 апреля 1876 года произошел первый масштабный бой кыргызов с русскими войсками, продолжавшийся целый день. Русскому отряду удалось вытеснить противника с занимаемых позиций. Понеся значительные потери, алайцы под руководством Курманджан датки были вынуждены отступить.

Существенную роль в исходе сражения сыграло вмешательство сарыбагышского манапа Шабдана Джантаева (Шабдана баатыра) — российского ставленника, джигиты которого во главе с Баяке баатыром Кумтугановым активно действовали против повстанцев.

День традиционной музыки в Кыргызстане

Этот день учрежден Министерством культуры и информации КР в целях сохранения, развития и пропаганды национального музыкального искусства, воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к общечеловеческим духовным ценностям.

Всемирный день борьбы против малярии

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на ее 60-й сессии в мае 2007-го. День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах одного из видов комаров. Болезнь, как правило, сопровождается лихорадкой, ознобом, увеличением размеров печени и селезенки.

Ежегодно более 200 миллионов человек инфицируются малярией, примерно полмиллиона из них умирает.

Около 90 процентов случаев заболевания приходится на районы Африки южнее Сахары; инфицируются также жители Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и даже некоторых регионов Европы. В особой группе риска находятся дети до пяти лет.

День ДНК

25 апреля 1953 года в журнале Nature вышли три статьи, посвященные открытию молекулярной структуры ДНК.

ДНК — это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК хранится наша генетическая информация. Ее открытие стало для науки революционным. Благодаря обнаружению ДНК раскрыт код наследственности, идентифицирован генетический риск, начато формирование запрограммированных свойств организма, осуществляется оздоровление наследственности, создаются технологии генной инженерии.

День дочери

Основная задача организации Дня дочери — привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

День дочери — это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить ее родители.

Люди, которые меняли мир

Умер полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов

Фото iremember.ru. Мстислав Иванов

Родился 3 января 1924 года в Костроме. В 1937-м родители Мстислава Иванова переехали в Среднюю Азию.

20 августа 1942 года он призван в ряды Красной Армии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени, Славы III, II степеней и указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946-го — орденом Славы I степени за разгром вражеского заслона под селом Загорска Быстрица и захват в плен 69 гитлеровцев.

В годы Великой Отечественной войны считался одним из храбрейших разведчиков.

В Кыргызстане жил и трудился более 60 лет. После войны стал профессиональным геологом.

Единственный в республике полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов в составе делегации КР принимал участие в торжествах по случаю 60-летия Победы в Москве.

Умер 25 апреля 2014-го.

Куда сходить

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