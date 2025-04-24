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Общество

Семьям погибших военнослужащих упростят порядок получения жилья

В Кыргызстане планируют устранить правовой пробел в сфере обеспечения жильем семей военнослужащих. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша. Инициатором проекта закона стал заместитель председателя кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Согласно действующему законодательству, жилье может быть безвозмездно передано семьям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей и имеющих выслугу более 20 лет. Однако семьи военных, скончавшихся в период службы по иным причинам, до сих пор сталкиваются с ограничениями при приватизации предоставленного им жилья. Законопроект же предлагает расширить круг лиц, имеющих право на получение служебного жилья, а также конкретизировать механизмы его передачи.

Что предлагает законопроект:

  • прямую продажу жилья семьям военнослужащих, умерших во время службы, при выслуге менее 20 лет;
  • безвозмездную передачу — при выслуге от 20 лет и более;
  • возможность сохранить условия проживания семьям военнослужащих, уволенных по возрасту, состоянию здоровья или другим предусмотренным законом основаниям;
  • исключение требования обязательного проживания в течение трех лет в городах республиканского значения (и одного года в других населенных пунктах) для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий — особенно для ротационных категорий служащих;
  • актуализацию норм для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья — из законодательства исключаются упоминания «группы инвалидности», которые к детям юридически не применяются.

При этом законопроект исключает возможность приватизации жилья в случае, если смерть военнослужащего наступила в результате преступления, самоубийства или в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.

Проект уже прошел межведомственное согласование и размещен на общественное обсуждение.

Принятие закона, по заверению разработчиков, не потребует дополнительных затрат из бюджета и не несет правовых или социальных рисков. В случае одобрения депутатами Жогорку Кенеша потребуется также внесение изменений в постановление кабмина об условиях предоставления служебного жилья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327249/
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