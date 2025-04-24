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Общество

Из Сирии репартриированы почти 400 несовершеннолетних кыргызстанцев

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров встретился с представительницей глобального фонда Ириной Ульмасовой-Олив. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Стороны обсудили положение женщин и детей, граждан Кыргызстана, которые репатриированы из зоны боевых действий.

«По поручению президента Садыра Жапарова в марте 2021 года в рамках гуманитарной миссии «Мээрим» из Ирака репатриированы несовершеннолетние. Также по поручению главы государства в 2022 году республика начала возвращать наших граждан, находящихся в лагерях Сирии», – сообщил Равшанбек Сабиров.

Он отметил, что всего проведено шесть этапов репатриации из Сирии, при этом последний этап осуществлен летом 2024 года. По словам министра, после медицинских, реабилитационных, теологических и педагогических мероприятий репатрианты переданы в родственные семьи.

В итоге, как сообщил Равшанбек Сабиров, возвращены 544 гражданина Кыргызстана, из них 396 несовершеннолетних детей.

Министр также проинформировал, что на сегодняшний день кабинетом министров утверждена пятилетняя программа страны по реабилитации и реинтеграции возвращенцев. Программа разработана с учетом международного опыта и успешных практик стран Центральной Азии и Европы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327244/
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