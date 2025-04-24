Дебюрократизация. Личные карточки водителей исключат из списка обязательных

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава выступает за исключение предоставления личной карточки водителя и личной карточки тракториста-машиниста, потому что все сведения о водителе и так вносятся в автоматизированную информационную систему для бессрочного хранения. Ведомство разработало проект соответствующего постановления кабинета министров. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В ГАРТС полагают, что это позволит сократить количество документов, необходимых для получения удостоверений, что упростит процесс для граждан и снизит нагрузку на государственные органы.

Также это послужит устранению устаревших и неактуальных норм и позволит сделать правила более современными и соответствующими текущим требованиям.

«Сокращение количества документов и упрощение процедур позволит государственным органам более эффективно выполнять свои функции, сосредоточившись на ключевых аспектах работы.

В результате внесения предложенных изменений ожидается упрощение процесса получения водительских удостоверений и удостоверений тракториста-машиниста для граждан, сокращение времени, необходимого для прохождения квалификационных экзаменов и получения водительских удостоверений», — отмечается в справке-обосновании.

Кроме того, это приведет к повышению прозрачности и доступности государственных услуг в сфере приема квалификационных экзаменов на право получения водительских удостоверений, а также увеличению уровня доверия граждан к государственным органам, занимающимся выдачей водительских удостоверений.