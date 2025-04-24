Почетный караул Нацгвардии Кыргызстана примет участие в параде Победы в Москве

Рота Почетного караула Национальной гвардии КР отправилась в Москву и Минск через авиационную базу в Канте.

Как сообщили в Министерстве обороны КР, воинский контингент примет участие в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Это не первый парад за пределами Кыргызстана, в котором участвуют гвардейцы. Рота Почетного караула Национальной гвардии принимала участие в военных парадах в Пекине, Москве и Минске», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что 9 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров примет участие в параде Победы в Москве. Поэтому было принято решение провести парад в Бишкеке 8 мая.