16:39
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

Почетный караул Нацгвардии Кыргызстана примет участие в параде Победы в Москве

Рота Почетного караула Национальной гвардии КР отправилась в Москву и Минск через авиационную базу в Канте.

Как сообщили в Министерстве обороны КР, воинский контингент примет участие в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Это не первый парад за пределами Кыргызстана, в котором участвуют гвардейцы. Рота Почетного караула Национальной гвардии принимала участие в военных парадах в Пекине, Москве и Минске», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что 9 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров примет участие в параде Победы в Москве. Поэтому было принято решение провести парад в Бишкеке 8 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327224/
просмотров: 725
Версия для печати
Материалы по теме
Военнослужащие РФ с авиабазы «Кант» примут участие в параде в Бишкеке
«Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Бишкеке и других регионах Кыргызстана
Садыр Жапаров Москвадагы Жеңиш парадына катышат
Бишкекте 8-майда Жеңиш парады өтөт
Бүгүн планеталар параддын жердин жашоочулары көрө алышат
9-майда Москвада өтүүчү Жеңиш парадына 19 мамлекет чакырылды
Парад планет смогут увидеть жители Земли 21 января
Парад в честь 100-летия кыргызской милиции в Бишкеке. Как он прошел
Акылбек Жапаров навестил ветерана Великой Отечественной войны Аспека Джумашева
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы
Популярные новости
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;21&nbsp;апреля: ночью будет холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: ночью будет холодно
На&nbsp;репетиции парада Победы в&nbsp;Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300 На репетиции парада Победы в Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Как защитить себя от&nbsp;мошенничества с&nbsp;банковскими картами ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
Кино и&nbsp;ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко&nbsp;дню рождения Кино и ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко дню рождения
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
MEGA празднует 19&nbsp;лет&nbsp;&mdash; и&nbsp;дарит повышенный кешбэк MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк
24 апреля, четверг
16:33
В Кыргызстане откроют представительство ФАО В Кыргызстане откроют представительство ФАО
16:14
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Словацкой Республики
16:01
Началась Всемирная неделя иммунизации
15:52
ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
15:46
Кыргызстанец вошел в тройку победителей международного турнира по шахматам в США