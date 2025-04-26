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Общество

Кыргызстанцы могут поступить в МГИМО. Документы принимают до 19 мая

Граждане Кыргызской Республики могут участвовать в конкурсном отборе для поступления в Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО) на 2025/26 учебный год. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КР.

По его данным, документы принимаются до 19 мая 2025 года на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Абитуриенты могут подать документы только по одному выбранному направлению обучения из предложенных.

Прием в МГИМО осуществляется на бюджетной основе. На бакалавриат по очной форме обучения будут рекомендованы восемь абитуриентов, на магистратуру — пять, на аспирантуру — один.

Кандидаты, рекомендованные МИД для дальнейшего участия в экзаменационных мероприятиях МГИМО, проходят тестирование по русскому и иностранному языкам дистанционно.

С правилами конкурсного отбора абитуриентов можно ознакомиться на сайтах МИД и Дипломатической академии МИД. Регистрация документов на участие в конкурсе проходит онлайн, а подача документов — офлайн.

Контактные телефоны: 0312661351, 0312660185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327212/
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