Кыргызстанцы могут поступить в МГИМО. Документы принимают до 19 мая

Граждане Кыргызской Республики могут участвовать в конкурсном отборе для поступления в Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО) на 2025/26 учебный год. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КР.

По его данным, документы принимаются до 19 мая 2025 года на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Абитуриенты могут подать документы только по одному выбранному направлению обучения из предложенных.

Прием в МГИМО осуществляется на бюджетной основе. На бакалавриат по очной форме обучения будут рекомендованы восемь абитуриентов, на магистратуру — пять, на аспирантуру — один.

Кандидаты, рекомендованные МИД для дальнейшего участия в экзаменационных мероприятиях МГИМО, проходят тестирование по русскому и иностранному языкам дистанционно.

С правилами конкурсного отбора абитуриентов можно ознакомиться на сайтах МИД и Дипломатической академии МИД. Регистрация документов на участие в конкурсе проходит онлайн, а подача документов — офлайн.

Контактные телефоны: 0312661351, 0312660185.