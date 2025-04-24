Ограждения вокруг многоэтажных домов в Бишкеке вызвали спор в горкенеше

Незаконные ограждения вокруг многоэтажных домов в Бишкеке, препятствующие проезду карет скорой помощи и машин противопожарной службы, должны быть снесены. Об этом на совместном заседании постоянных комиссий горкенеша по ЖКХ, АТР, МСУ сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

Отметим, что жители дома по улице Гоголя, 109 пожаловались депутатам на снос ограждения.

«На протяжении многих лет мы вкладывали собственные средства, время и силы, чтобы сделать территорию возле дома безопасной, чистой и благоустроенной. Высадили деревья и кустарники, обустроили клумбы, разместили скамейки и архитектурные сооружения. Создали безопасную среду для детей, чтобы они могли играть без угрозы попасть на проезжую часть, а пожилые люди могли отдыхать в тени деревьев. Защитить имущество и условия от разрушений и вандализма без ограждений оказалось невозможным. Они установлены в пределах частной собственности, но теперь нас заставляют снести забор», — сказала председатель ТСЖ Ирина Муртазалиева.

Она заметила: когда доступ к двору был открыт, некоторые лица ломали скамейки.

Один из депутатов отметил, что ограждение ТСЖ — это безопасность детей в первую очередь, и поинтересовался механизмом установки заборов.

Рамиз Алиев признал, что проблема ограждений вокруг многоквартирных домов стоит остро.

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«С одной стороны, это безопасность, а с другой — есть и противопожарная безопасность. Обязательно должен быть проект для пожарной машины, скорой помощи. В настоящее время создана рабочая группа по ТСЖ, первое заседание состоится на следующей неделе. Будем обсуждать в целом права и обязанности ТСЖ по городу, вопрос ограждений тоже внесем в повестку. Мэрия выработает в краткие сроки свою позицию, внутренние правила», — сказал он.

Чиновник также предложил депутатам войти в состав рабочей группы. По его словам, до решения комиссии незаконные заборы должны быть снесены.