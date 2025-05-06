Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ

В Кыргызстане через несколько месяцев начнется очередная приемная кампания в высшие учебные заведения. С 2012 года поступить на грантовые места и на все формы обучения на контрактной основе можно только по результатам Общереспубликанского тестирования (ОРТ). Исключение — вузы культуры и искусства, а также физической культуры и спорта.

Ежегодно Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) публикует рейтинги вузов по результатам конкурса на зачисление на бюджетные и контрактные места (по общему баллу основного теста).

Пока абитуриенты думают, куда поступать, редакция 24.kg изучила, какие высшие учебные заведения выбрали в 2024-м выпускники школ с высокими баллами по ОРТ.

В первой десятке оказались практически те же университеты, что и последние несколько лет. В семи из десяти средний балл поступивших вырос по сравнению с 2023 годом. При этом в рейтинг попали только 2 вуза из 11, получивших особый статус.

1 Академия ОБСЕ в Бишкеке Фото из интернета. Академия ОБСЕ в Бишкеке Возглавила топ-10 вновь Академия ОБСЕ в Бишкеке, несмотря на незначительное снижение среднего балла поступивших с 210 в 2023 году до 208,9 в 2024-м. Впервые в рейтинг это учебное заведение попало в 2022 году после запуска программы бакалавриата по экономике. До этого времени в академии было только последипломное образование (магистратура). Ниже второй строчки она не опускалась. Обучение бесплатное, все принятые студенты получают ежемесячную стипендию, покрывающую расходы на проживание в Бишкеке. Все курсы преподаются на английском языке. Академия является результатом сотрудничества между Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и правительством КР. В 2002-м стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который придал официальный статус созданию академии как регионального центра последипломного образования и форума для регионального диалога по вопросам безопасности и научных исследований.

2 Университет Центральной Азии в Нарыне Фото из интернета. УЦА Второе место рейтинга сохранил за собой УЦА, где средний балл поступивших улучшился — 188,9 в 2024 году против 185,5 в 2023-м. Университет учрежден в 2000 году. Договор и устав подписали президенты Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана и Ага Хан. Они ратифицированы парламентами трех республик и зарегистрированы в Организации Объединенных Наций. Обучение субсидируется.

3 Кыргызско-Турецкий университет «Манас» Фото из интернета. КТУ «Манас» Тройку лидеров вновь замыкает КТУ «Манас», где средний балл поступивших немного вырос — со 183 в 2023 году до 184,7 в 2024-м. Университет создан в 1995 году на основе договора между правительствами Кыргызстана и Турции. Дипломы признают обе страны. Обучение бесплатное, языки — кыргызский и турецкий.

4 Кыргызская государственная медицинская академия Фото из интернета. КГМА На одну строчку поднялась КГМА. В рейтинге по среднему значению баллов за основной тест зачисленных абитуриентов на грантовые места Медакадемия находится на 4-м месте (181,8), на контракт — на 9-м (169,4). В 2023 году вуз был на 5-м месте в рейтинге, средний балл был немного ниже. В 2022-м, напомним, указом президента учебному заведению присвоен особый статус. Для участия в конкурсе на бюджетное и контрактное обучение в Медакадемии допускаются только абитуриенты, набравшие баллы выше пороговых по основному тесту ОРТ, а также по предметным — химии и биологии. Подробнее с правилами приема можно ознакомиться на сайте КГМА.

1 Международный университет «Ала-Тоо» Фото из интернета. МУА Вуз основан в 1996 году. Профилирующий язык английский. Студенты отдельных факультетов могут выбрать второй иностранный язык — японский, немецкий, китайский или французский. Кто не владеет английским, предусмотрены подготовительные курсы. МУА тесно сотрудничает с университетами Северной Америки, Южной Кореи, Германии, Польши и Франции в рамках программы двойного диплома.

6 Американский университет в Центральной Азии Фото из интернета. АУЦА Кроме ОРТ, здесь необходимо сдать вступительные экзамены. Обучение платное, но предусмотрены различные скидки. АУЦА основан в 1993 году. Это первый университет в Центральной Азии, выдающий аккредитованные степени США в сфере гуманитарных наук через партнерство с Бард колледжем. Вуз сотрудничает с многими другими университетами и организациями во всем мире.

7 Учреждение «Салымбеков университет» Фото из интернета. Учреждение «Салымбеков университет»

8 Кыргызско-Российский Славянский университет Фото из интернета. КРСУ КРСУ поднялся с 9-й на 8-ю строчку рейтинга со средним баллом поступивших на бюджет 171,3 (на контракт — 149,6). В 2024 году вуз получил особый статус. Поступить в КРСУ можно на бюджетные места, финансируемые как Россией, так и Кыргызстаном, а также на контрактную основу обучения.

9 Дипломатическая академия МИД Фото из интернета. Дипломатическая академия Дипломатическая академия МИД опустилась на 9-ю строчку рейтинга, хотя средний балл зачисленных немного вырос, составив 169,2. Создан вуз в 2001 году указом президента КР, учредителем выступило правительство в лице Министерства иностранных дел.

1 Кыргызско-Германский институт прикладной информатики Фото из интернета. КГИПИ КГИПИ «сдал» позиции, но все-таки остался в десятке. В 2022 году институт замыкал тройку лидеров со средним баллом 181,7. В 2023-м средний балл зачисленных составил 168,1, а в прошлом году — всего 166. Вуз специализируется на компьютерных науках. Его образовательная программа разработана совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук (WHZ).

Ошский государственный университет на этот раз в топ-10 не попал. Средний балл зачисленных на грантовые места в вуз с особым статусом в 2024-м составил 150,8 (на контракт лишь 136,6) против 160,4 в 2023 году.

Если смотреть по числу зачисленных на грантовые места, то больше всего в 2024-м поступило в Кыргызский государственный технический университет (КГТУ) имени Исхака Раззакова — 1 тысяча 961 человек. Средний балл составил 152,2.

При этом на контрактные места больше всего зачислено абитуриентов в Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына — 3 тысячи 804 человека, средний балл зачисленных составил 135,5.

Среди популярных вузов, предлагающих платное обучение, оказались также Ошский государственный университет (2 тысячи 791 зачисленный; средний балл — 136,6), Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева (1 тысяча 653 зачисленных; средний балл — 132,2) и КРСУ (1 тысяча 433 поступивших; средний балл — 149,6).

По числу зачисленных абитуриентов в рейтинге специальностей наиболее востребованными оказались экономика, юриспруденция, лингвистика, филология, педагогика, лечебное дело, международные отношения, менеджмент.