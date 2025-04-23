06:40
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

В Бишкеке частично изменена схема движения автобуса № 56

В Бишкеке частично изменена схема движения автобуса № 56 в целях повышения транспортной доступности и оптимизации дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, раньше автобус № 56 двигался по улицам Абдрахманова — Жумабека — Салиевой — Ауэзова.

Теперь в направлении микрорайона «Аламедин-1» маршрут проходит по следующим улицам: Абдрахманова — проспект Жибек Жолу — Ибраимова — Жумабека — Салиевой — Ауэзова.

мэрии
Фото мэрии

Изменения касаются только одного направления — в сторону микрорайона «Аламедин-1». Обратный маршрут остается без изменений.

В муниципалитете просят граждан учитывать новую схему движения при планировании поездок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327123/
просмотров: 2359
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
В Бишкеке обновили схему движения автобуса № 61
В Бишкеке частично изменили схемы движения автобусных маршрутов № 55 и 56
Территориальная реформа. В Бишкеке открыли 23 новых автобусных маршрута
В Бишкеке будет изменена схема движения ряда автобусных маршрутов
В Бишкеке запускают новые автобусные маршруты № 7Т и 14Т
В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут № 17Т
В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут
В Бишкеке вместо троллейбусных маршрутов № 14 и 17 запустят автобусы
В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут № 101 (схема движения)
Популярные новости
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;21&nbsp;апреля: ночью будет холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: ночью будет холодно
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Орнитологи зафиксировали в&nbsp;Чуйской области редкую птицу из&nbsp;Красной книги Орнитологи зафиксировали в Чуйской области редкую птицу из Красной книги
Бизнес
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
Успейте подключиться до&nbsp;майских: семья всегда на&nbsp;связи и&nbsp;развлечений море! Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!
SoftPOS от&nbsp;MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в&nbsp;платежный терминал SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал
24 апреля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 апреля, среда
23:41
Облегченную версию Windows 11 запустили на iPad Air M2
22:41
Инициативу по улучшению мониторинга восстановления экосистем запускает ФАО
22:26
Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
22:22
В Узбекистане впервые установили станцию, способную вызывать дождь
22:00
Негатив в интернете. Как оградить себя от нападок в соцсетях