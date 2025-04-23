В Бишкеке частично изменена схема движения автобуса № 56 в целях повышения транспортной доступности и оптимизации дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, раньше автобус № 56 двигался по улицам Абдрахманова — Жумабека — Салиевой — Ауэзова.

Теперь в направлении микрорайона «Аламедин-1» маршрут проходит по следующим улицам: Абдрахманова — проспект Жибек Жолу — Ибраимова — Жумабека — Салиевой — Ауэзова.

Фото мэрии

Изменения касаются только одного направления — в сторону микрорайона «Аламедин-1». Обратный маршрут остается без изменений.

В муниципалитете просят граждан учитывать новую схему движения при планировании поездок.