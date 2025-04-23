В Бишкеке демонтировали более 110 заборов и облегченных конструкций

В Бишкеке продолжают демонтировать объекты, препятствующие реабилитации и реконструкции дорог на улицах Медерова, Горького и проспектах Жибек Жолу и Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, демонтировано 114 объектов капитального строительства, заборов и облегченных конструкций, ликвидировано 207 рекламных конструкций.

«Эти меры направлены на улучшение городской инфраструктуры и обеспечение безопасного и комфортного передвижения для всех жителей. Управление по контролю за землепользованием продолжит работу по освобождению территории от самовольно установленных объектов и призывает граждан строго соблюдать правила землепользования», — говорится в сообщении.