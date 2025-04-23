06:39
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

В Бишкеке демонтировали более 110 заборов и облегченных конструкций

В Бишкеке продолжают демонтировать объекты, препятствующие реабилитации и реконструкции дорог на улицах Медерова, Горького и проспектах Жибек Жолу и Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, демонтировано 114 объектов капитального строительства, заборов и облегченных конструкций, ликвидировано 207 рекламных конструкций.

«Эти меры направлены на улучшение городской инфраструктуры и обеспечение безопасного и комфортного передвижения для всех жителей. Управление по контролю за землепользованием продолжит работу по освобождению территории от самовольно установленных объектов и призывает граждан строго соблюдать правила землепользования», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327120/
просмотров: 2597
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия демонтирует бар «111» над рекой Ала-Арчой
В Бишкеке демонтируют самовольно установленные ограждения на центральных улицах
За неделю мэрия Бишкека демонтировала более 240 незаконных объектов
Мэрия Бишкека убрала незаконные ограждения и выписала штрафы на 200 тысяч сомов
На улице Джалиля в Бишкеке начали сносить незаконные постройки
В центре отдыха «Тартуга» демонтировали незаконные строения
Мэр Оша разрешил работать незаконному кафе «Манас-Ата», но потом передумал
Реконструкция объездной дороги. Мэрия ускорит демонтаж объектов вдоль трассы
Строительство дорожной развязки: две автозаправки демонтированы в городе Ош
До скорой встречи, или Как на площади Ала-Тоо демонтировали памятник Манасу
Популярные новости
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;21&nbsp;апреля: ночью будет холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: ночью будет холодно
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Орнитологи зафиксировали в&nbsp;Чуйской области редкую птицу из&nbsp;Красной книги Орнитологи зафиксировали в Чуйской области редкую птицу из Красной книги
Бизнес
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
Успейте подключиться до&nbsp;майских: семья всегда на&nbsp;связи и&nbsp;развлечений море! Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!
SoftPOS от&nbsp;MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в&nbsp;платежный терминал SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал
24 апреля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 апреля, среда
23:41
Облегченную версию Windows 11 запустили на iPad Air M2
22:41
Инициативу по улучшению мониторинга восстановления экосистем запускает ФАО
22:26
Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
22:22
В Узбекистане впервые установили станцию, способную вызывать дождь
22:00
Негатив в интернете. Как оградить себя от нападок в соцсетях