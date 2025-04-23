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Общество

«Джаз_Бишкек_Весна». Выступит известная артистка, которая пела в Белом доме

В ХХ Международном фестивале «Джаз_Бишкек_Весна», который пройдет 25-26 апреля, примет участие всемирно известная артистка из Японии Кейко Макнамара Борджесон. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Родившаяся в Токио в 1947 году, Кейко Макнамара Борджесон начала играть на пианино в возрасте трех лет. 

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Артистка с международным признанием Кейко выступает с 1980-х. Она частично живет в Японии, США и Швеции и продолжает гастролировать по всему миру. В 1994 году удостоена особого звания профессора джазовой музыки в Университете Син-Йо в Китае. Переход Кейко от классики к джазу начался, когда она переехала в Детройт и познакомилась с легендами джаза Кармен Макрей, сэром Роландом Ханной, Хэнком Джонсом и Мэлом Уолдроном.

Играла с Симфоническим оркестром Ниппон, выступала для президента Джорджа Буша в Белом доме и делила сцену со знаменитыми датчанами Бо Стифом и Алексом Риелем и шведами Шур Нордин и Питером.

Джазовая исполнительница с классическими корнями Кейко создала характерный звук инноваций, противоречий и академической точности, который уникальным образом гармонирует с прикосновением ее пальцев. 

Напомним, концерты фестиваля, в котором примут участие музыканты из восьми стран, пройдут в Novotel Bishkek city center. Билеты можно приобрести на сайте ticket.kg.

Начало в 18.00.

24.kg — информационный партнер фестиваля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327112/
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