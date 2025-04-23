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Общество

В Кыргызстане выпущена лимитированная серия марок к 80-летию Победы в ВОВ

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кыргызстане вышла уникальная лимитированная серия почтовых марок, посвященная Героям Советского Союза — уроженцам республики. В торжественной обстановке гашение марок прошло в Кыргызско-Российском Славянском университете.

Серия состоит из 73 марок, каждая из которых посвящена одному из героических сынов КР, удостоенному высокого звания Героя Советского Союза. Общий тираж — всего 250 экземпляров, что делает коллекцию по-настоящему эксклюзивной.

Проект, приуроченный к юбилею Победы, стал результатом совместных усилий редакции «Российской газеты — Кыргызстан» и ОАО «Кыргыз почтасы» при поддержке посольства РФ в КР и российских меценатов.

Как подчеркнули организаторы, экземпляры марок передадут родственникам героев, а также займут достойное место в музейных собраниях, в том числе в музее на Поклонной горе и музее Вооруженных сил РФ. Отдельные комплекты поступят в администрацию президента России, Совет Федерации, Государственную думу и Министерство обороны РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327098/
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