Напоминаем: с 1 июля 2025 года за отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать

С 1 июля этого года за отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) для физических лиц начнут применяться штрафные санкции. Об этом напоминает Кыргызская ассоциация страховщиков.

По ее данным, ОСАГО — это не просто требование закона, а важная мера защиты. В случае ДТП страховая компания покроет ущерб, нанесенный третьим лицам, избавив водителя от серьезных финансовых расходов.

Размер штрафа для физических лиц составит 30 расчетных показателей, или 3 тысячи сомов.

Ассоциация призывает не откладывать оформление полиса на последний момент, поскольку с приближением даты вступления штрафов в силу возможны ажиотаж и задержки в оформлении.

По вопросам ОСАГО действует кол-центр по номеру 1292.

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Напомним, Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» вступил в силу 7 февраля 2016-го и продолжает действовать, несмотря на отсрочку штрафов для физических лиц до 1 июля 2025-го.

С 1 апреля 2023 года штрафные меры уже применяются к владельцам или водителям автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах, а также к юридическим лицам, включая государственные и органы местного самоуправления.

Для юрлиц размер штрафа за отсутствие полиса ОСАГО составляет 130 расчетных показателей, что эквивалентно 13 тысячам сомов.